Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.

Фіцо пропонує зустрітися біля держкордону між Словаччиною та Україною, повідомив у Facebook.

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Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо транзиту газу між Україною та Словаччиною

Прем’єр-міністр Словаччини повідомив, що підписав відкритий лист, адресований Зеленському.

У документі зазначається, що рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає значної шкоди як Україні, так і Словаччині та ЄС.

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Фіцо вважає, що це зупинка транзиту провокує різноманітні реакції, що ускладнює стосунки як між двома країнами, так і на міжнародному рівні.

Словацький прем’єр сказав, що не буде реагувати на заяву останню Володимира Зеленського від неділі, бо не має “наміру подальшої ескалації напруженості”.

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“Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту газу”, – запевнив Фіцо та закликав Україну взяти активну участь у подальших переговорах з Братиславою щодо транзит газу.

“Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи”, – закликав словацький посадовець Зеленського.