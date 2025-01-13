Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо запропонував Президенту України Володимиру Зеленському зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.
Фіцо пропонує зустрітися біля держкордону між Словаччиною та Україною, повідомив у Facebook.
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Фіцо запросив Зеленського на переговори щодо транзиту газу між Україною та Словаччиною
Прем’єр-міністр Словаччини повідомив, що підписав відкритий лист, адресований Зеленському.
У документі зазначається, що рішення припинити транзит газу через Україну до Словаччини та інших споживачів завдає значної шкоди як Україні, так і Словаччині та ЄС.
Фіцо вважає, що це зупинка транзиту провокує різноманітні реакції, що ускладнює стосунки як між двома країнами, так і на міжнародному рівні.
Словацький прем’єр сказав, що не буде реагувати на заяву останню Володимира Зеленського від неділі, бо не має “наміру подальшої ескалації напруженості”.
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“Я хочу повністю сконцентруватися на вирішенні ситуації, пов’язаної з призупиненням транзиту газу”, – запевнив Фіцо та закликав Україну взяти активну участь у подальших переговорах з Братиславою щодо транзит газу.
“Я хотів би продовжити конструктивний і взаємоповажний діалог з прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Тому, як найвищий представник словацької виконавчої влади, дозвольте мені запросити вас на переговори, бажано якнайшвидше, повністю розуміючи серйозність порядку денного вашої роботи”, – закликав словацький посадовець Зеленського.
Він запропонував, аби зустріч відбулась на словацькій території поблизу державного кордону між Словаччиною та Україною.
“Така зустріч створить добрі передумови для відкритої дискусії про постачання газу до Словаччини та інших країн через територію України, про можливі технічні рішення, враховуючи закінчення контракту між відповідними українськими та російськими компаніями 31 грудня 2024 року”, – додав Фіцо.
У листі Фіцо також підкреслив, що має інші погляди, ніж Зеленський, на низку питань.
“Я також маю іншу думку щодо вашого рішення припинити транзит газу через Україну. Моя позиція не єдина в Європі. Навіть якщо я не вважаю абсолютно вирішальним той факт, що Словацька Республіка втрачає 500 млн євро на рік через припинення транзиту газу”, – додав він.
Напередодні Зеленський розкритикував прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо через його небажання шукати альтернативні джерела постачання газу замість російського.
12 січня президент Словаччини Петер Пеллегріні відмовився їхати з офіційним візитом до Києва. Оскільки Україна зупинила транзит російського газу, який отримувала Словаччина.
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Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.
Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.
Для України пріоритетом залишається енергетична безпека для всієї Європи, зокрема й стабільне постачання природного газу в зимовий період.