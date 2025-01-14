У ніч проти 14 січня дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.
Про це повідомляють російські новинні Телеграм-канали ASTRA, Mash, SHOT, а також очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.
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Дрони атакували нафтобази, заводи та військові об’єкти в Росії
У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.
За даними Tелеграм-каналу Mash, уламки збитого безпілотника впали на територію підприємства, після чого було чути вибух. “Вечірня Казань” стверджує, що дрон атакував базу скраплених газів.
На території підприємства горять три цистерни. Російська влада традиційно звинувачує в атаці Україну.
Глава Татарстану Руслан Мінніханов заявив, що внаслідок атаки немає постраждалих і серйозних руйнувань. За його словами, “усі підприємства працюють у штатному режимі”.
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“Оргсинтез” є єдиним виробником полікарбонатів, севілену, металоцінового поліетилену, а також пластиків високої міцності у Росії. Крім того, це один з найбільших у РФ виробників поліетиленів високої та низької щільності.
Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко прокоментував нещодавні атаки безпілотників на російські об’єкти.
Масована атака дронів на Росію: вибухи та пожежі
“Діряве російське ППО продовжує пропускати удари по стратегічних об’єктах російської економіки”, - написав Коваленко.
За його словами, безпілотники атакували в Росії такі об’єкти:
- заводи з виробництва компонентів та речовин для зброї;
- нафтопереробні заводи (НПЗ);
- нафтобази;
- склади;
- системи протиповітряної оборони (ППО).
Коваленко наголосив, що ці об’єкти є критично важливими для російської армії та економіки. Без них Росія не зможе інтенсивно воювати та забезпечувати свої військові потреби.
Сьогодні вночі місто Енгельс Саратовської області вдруге за тиждень зазнало атаки безпілотників. Внаслідок атаки на нафтобазі спалахнула пожежа.
Російський Телеграм-канал Shot повідомляв про п’ять вибухів у місті та роботу ППО. Місцеві жителі бачили дим над одним із районів Енгельса.
За даними очевидців, безпілотники щонайменше двічі влучили в нафтобазу, спричинивши пожежу, як зазначив Телеграм-канал “Осторожно, новости”.
Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін підтвердив атаку та повідомив про “пошкодження на промисловому підприємстві”.
Через нічну атаку безпілотників “тимчасові обмеження” на виліт і приліт введено в аеропортах Казані, Калуги, Саратова і Тамбова.
Тиждень тому, 8 січня, в Енгельсі також сталася пожежа на нафтобазі після атаки безпілотників. Пожежу вдалося ліквідувати лише 13 січня.
У вечір 13 січня в Брянській області Росії пролунала серія вибухів. Місцеві жителі повідомляють про щонайменше 10 вибухів та роботу ППО.
За даними Astra, Збройні сили України завдали удару ракетами ATACMS по Брянському хімічному заводу імені 50-річчя СРСР у селищі Сільце.
Пропагандистський канал SHOT стверджує, що на територію підприємства впали уламки збитої ракети ATACMS.
Брянський хімічний завод спеціалізується на виробництві промислових вибухових речовин, утилізації та виробництві боєприпасів.
Після вибухів у Брянській області повітряну тривогу оголошено також у Бєлгородській, Курській, Ростовській областях та в окупованому Севастополі.
Вночі також невідомі безпілотники атакували Тульську область Росії. Місцеві жителі повідомляють про численні вибухи над містом Алексін.
За попередніми даними, близько опівночі над населеним пунктом пролунало понад 10 вибухів. У соціальних мережах з’явилися відео, на яких видно, як вибухають дрони, ймовірно, збиті російською протиповітряною обороною.
Офіційних коментарів з боку російської влади щодо цього інциденту поки що не було.