У ніч проти 14 січня дрони здійснили масований наліт на об’єкти в Енгельсі, Саратові, Казані, Брянську, Тулі в Росії.

Про це повідомляють російські новинні Телеграм-канали ASTRA, Mash, SHOT, а також очільник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

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Дрони атакували нафтобази, заводи та військові об’єкти в Росії

У російському місті Казань після атаки безпілотників спалахнула пожежа на хімічному підприємстві “Оргсинтез”.

За даними Tелеграм-каналу Mash, уламки збитого безпілотника впали на територію підприємства, після чого було чути вибух. “Вечірня Казань” стверджує, що дрон атакував базу скраплених газів.

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На території підприємства горять три цистерни. Російська влада традиційно звинувачує в атаці Україну.

Глава Татарстану Руслан Мінніханов заявив, що внаслідок атаки немає постраждалих і серйозних руйнувань. За його словами, “усі підприємства працюють у штатному режимі”.

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“Оргсинтез” є єдиним виробником полікарбонатів, севілену, металоцінового поліетилену, а також пластиків високої міцності у Росії. Крім того, це один з найбільших у РФ виробників поліетиленів високої та низької щільності.