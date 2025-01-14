Новообраний президент США Дональд Трамп збирається зустрітися з російським президентом Владіміром Путіним “дуже швидко” після інавгурації, повідомляє Reuters.

Зустріч між Трампом і Путіним − коли відбудеться

Наразі невідомо, коли відбудеться зустріч.

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Трамп вважає, що Путін навряд у захваті від того, як розгортаються події, “тому що це пішло не зовсім добре для нього”.

“Я знаю, що він хоче зустрітися, і я збираюся зустрітися дуже швидко. Я б зробив це раніше, але… нам потрібно потрапити в офіс. Для деяких речей ми повинні бути там”, − пояснив новообраний американський лідер.

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Швейцарія готова організувати зустріч Трампа і Путіна

Швейцарія готова організувати зустріч новообраного президента США Дональда Трампа та кремлівського лідера Путіна.

Кремль заявляв, що Путін відкритий для переговорів з Дональдом Трампом, після того, як новий президент США заявив, що зустріч між ними готується.

Більше по темі Байден виступив із завершальною промовою в Держдепі США Kyiv Post зібрав головні заяви чинного американського президента.

Новообраний президент США раніше заявляв про підготовку до цієї зустрічі