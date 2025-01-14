Президент України Володимир Зеленський відповів прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч, написав сам Зеленський у соцмережі Х.
Зеленський категорично відповів Фіцо − подробиці
“Окей. Приїжджай до Києва в п’ятницю”, − наголосив український лідер.
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У зверненні до Зеленського Фіцо пропонував влаштувати зустріч у Словаччині, недалеко від державного кордону з Україною.
За його словами, що президент України може скористатися прямим залізничним сполученням із Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль урядів двох країн.
Ok. Come to Kyiv on Friday. pic.twitter.com/9lOSLCR7FD— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 13, 2025
Фіцо запросив Зеленського на зустріч − що треба знати
Учора, 13 січня, прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу.
Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи.
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Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна готова забезпечити транзит будь-якого газу, за винятком російського.
Україна готова дотримуватися своїх зобов’язань за Угодою про асоціацію з ЄС та розгляне можливість транзиту газу за межі російського, якщо Європейська комісія виявить таке бажання.