Президент України Володимир Зеленський відповів прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч, написав сам Зеленський у соцмережі Х.

Зеленський категорично відповів Фіцо − подробиці

“Окей. Приїжджай до Києва в п’ятницю”, − наголосив український лідер.

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У зверненні до Зеленського Фіцо пропонував влаштувати зустріч у Словаччині, недалеко від державного кордону з Україною.

За його словами, що президент України може скористатися прямим залізничним сполученням із Києва до Кошице, яке є результатом спільних зусиль урядів двох країн.