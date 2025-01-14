Працівники Державного бюро розслідувань оголосили про підозру ексдиректору одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам держпідприємства, які поставили у бойові підрозділи браковані великокаліберні кулемети.

Про це інформує пресслужба бюро.

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ЗСУ отримували непридатні кулемети: ДБР викрило схему за участю експосадовця Міноборони

Слідчі ДБР встановили, що у 2022 році група посадовців отримала завдання забезпечити українські війська 400 сертифікованими великокаліберними кулеметами.

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Замість того, щоб виконати свої зобов’язання, посадовці вдалися до шахрайства, в результаті якого військові отримали неякісні аналоги кулеметів, непридатні для бойового застосування.

Крім того, було поставлено лише половину кулеметів від заявленого.

200 кулеметів, придбаних за державні кошти, були поставлені без будь-якого маркування, технічної документації та супровідних документів.

Під час бойового застосування зброя виявилася неспроможною вести безперервний вогонь і швидко виходила з ладу через поломки частин та механізмів.

За оцінками слідчих ДБР, це завдало збитків державному бюджету на суму понад 193 млн гривень і піддало українських військових небезпеці.

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ДБР затримало екпосадовця Міноборони та керівників держпідприємств - відео