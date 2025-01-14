Група республіканців у Палаті представників США виступила з ініціативою, яка передбачає надання новообраному президенту США Дональду Трампу повноважень для придбання Гренландії, пише Fox News.

Чи купить США Гренландію?

Закон “Повернімо Гренландії велич” (Make Greenland Great Again Act) запропонував конгресмен від штату Теннессі Енді Оглс, а також 10 його однопартійців.

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Так чинний президент США матиме право після інавгурації розпочати переговори з Данією щодо купівлі Гренландії. Після досягнення домовленостей глава держави зобов’язаний повідомити про це Конгресу, який контролює розподіл бюджету.

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“Американські економічні інтереси та інтереси безпеки більше не будуть відсунуті на задній план, і республіканці в Палаті представників готові допомогти Трампу досягти успіху в інтересах американського народу”, − пояснив Оглс.

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Данія надіслала команді Трампа приватні повідомлення щодо Гренландії

Данія нещодавно надіслала команді обраного президента США Дональда Трампа приватні повідомлення, в яких висловила готовність обговорити посилення безпеки в Гренландії або збільшення військової присутності Сполучених Штатів на острові.

США вже мають військову базу в Гренландії та угоду з Данією від 1951 року про захист острова, в межах якої можна обговорювати збільшення американського контингенту.

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Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявляла, що майбутнє Гренландії мають вирішувати її мешканці.