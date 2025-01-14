Віцеспікер парламенту Словаччини Тібор Гашпар у коментарі російським пропагандистським медіа повідомив, що прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не поїде до Києва 17 січня, на запрошення президента України Володимира Зеленського.

 Фіцо не приїде до Києва − подробиці

“Учора керівник уряду Фіцо опублікував відкритий лист для Зеленського і запросив його на переговори. Зеленський відповів, що треба приїхати в п’ятницю до Києва. Це неможливо. Я думаю, що цього не буде”, − пояснив Гашпар.

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Зеленський погодився на зустріч із Фіцо

Президент України раніше відповів прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо на пропозицію про зустріч.

Учора, 13 січня, прем’єр Словаччини запропонував Президенту України зустрітися для вирішення питань, пов’язаних із транзитом газу. Узверненні до Зеленського Фіцо пропонував влаштувати зустріч у Словаччині, недалеко від державного кордону з Україною.

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Так воєнний стан у країні з 8 лютого можуть продовжити до 9 травня.

Фіцо заявляв, що припинення транзиту російського газу через Україну завдає його країні збитків на понад 500 млн євро на рік, і що Словаччина розгляне контрзаходи.

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