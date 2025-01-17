Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує інвестувати в Україну 1,5 мільярда євро (1,54 мільярда доларів) у 2025 році, повідомив Арвід Тюркнер, керуючий директор ЄБРР у справах України та Молдови, в інтерв’ю Bloomberg.

Україна отримає 1,5 млрд євро від ЄБРР − подробиці

«Планування – це складна річ в Україні … але це можливо, якщо ми знайдемо правильні угоди», – сказав він.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Тюркнер додав, що чотирма ключовими інвестиційними секторами ЄБРР є інфраструктура, енергетична безпека, приватний сектор і стійкість у сфері продовольчої безпеки.

Advertisement

Ці пріоритети збігаються з загальним обсягом минулорічних інвестицій ЄБРР в Україну в розмірі 2,4 млрд євро (2,6 млрд доларів), як було зазначено в прес-релізі, який Kyiv Post отримав раніше електронною поштою.

Минулого року ЄБРР надав кредити українським державним компаніям, в тому числі Укрзалізниці, причому понад 50% його інвестицій пішло в приватний бізнес, повідомив Тюркнер агенції Bloomberg.

За його словами, ця частка залишиться приблизно такою ж і в 2025 році, оскільки банк бачить «хороші перспективи в сільськогосподарському секторі», який є центральним для економіки України.

Advertisement

Розподіл портфельних ризиків став найпопулярнішим інструментом ЄБРР в Україні. Раніше він охоплював сільськогосподарський сектор і малі та середні підприємства (МСП), але після російських ударів на перший план вийшла безпека об’єктів енергетики.

Інвестиції ЄБРР в Україну − що треба знати

Раніше Kyiv Post писав про запуск програми розподілу портфельних ризиків з українськими банками на суму 700 мільйонів євро – «Фонд підтримки енергетичної безпеки».

Програма ЄБРР підтримає українські банки-партнери у кредитуванні як домогосподарств, так і малого та середнього бізнесу. Вони отримають можливість купувати обладнання та устаткування для виробництва електроенергії, в тому числі сонячні панелі та генератори, повідомив в інтерв’ю Kyiv Post Франсіс Маліж, керуючий директор і керівник групи фінансових установ ЄБРР.

Advertisement

Kyiv Post також писав, що ЄБРР та провідна фірма з надання професійних послуг Aon запустили нову банківську гарантію, призначену для перестрахування потужностей приватних страховиків в Україні. План має покривати внутрішні перевезення вантажів, пошкодження автотранспорту та залізничного рухомого складу.

Тюркнер сказав агенції Bloomberg, що Україна повинна досягти прогресу в боротьбі з корупцією та судовій реформі, а також просунутися в реформі корпоративного управління. Останнє є важливим для того, щоб українські державні компанії мали достатній потенціал для участі у відновленні.