Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив на засіданні Ради Безпеки, що Україна прагне припинення російської агресії та встановлення справедливого миру, повідомило українське представництво в Організації.

Україна не прийме “мир за будь-яку ціну” − подробиці

При цьому Кислиця наголосив, що Україна не піде на компроміси, які суперечать її національним інтересам.

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“Україна, як ніхто інший, хоче миру, але ми не приймемо поняття “мир за будь-яку ціну”, оскільки він взагалі не принесе реального і довготривалого миру”, − додав Кислиця.

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Він наголосив, що геополітичні амбіції Росії виходять далеко за межі України, і нагадав про вимогу Москви “повернути НАТО до кордонів 1997 року”.

Кислиця закликав міжнародне співтовариство до рішучих дій для протидії агресивній політиці Росії.

“Реалізація поняття “мир через силу” є єдиним ефективним інструментом зупинки агресора і забезпечення всебічного, справедливого і тривалого миру”, − зауважив він.

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Дипломат також зазначив, що дипломатичний шлях до миру лежить через реалізацію “Формули миру”, запропонованої президентом Володимиром Зеленським.

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“Ми також готові розглянути мирні ідеї інших держав, які враховують необхідність відновлення територіальної цілісності України, не прирівнюють жертву до агресора, і базуються на принципі “нічого про Україну без України”, − підсумував Кислиця.