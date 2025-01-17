В ніч проти 17 січня ППО України збила 33 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Атака на Україну 15-17 січня − подробиці

За даними Повітряних сил ЗСУ, виявили 50 дронів, яких запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ.

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Росія також запускала дві балістичні ракети “Іскандер-М” з Ростовської області.

Сили оборони зафіксували влучання ворожих дронів у підприємства на Одещині. а внаслідок падіння збитих БпЛА пошкоджено будівлі установ, приватного підприємств та домогосподарств на Харківщині, Черкащині та Київщині.

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9 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, а ще один полетів у напрямку Румунії.

Фото: Повітряні сили / Телеграм

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ЗСУ відбили понад 130 російських атак за добу; уламок “Шахеда” поранив 12-річного хлопчика в Київській області; Сирський представив у НАТО стратегію ЗСУ.

Останні обстріли України − що треба знати

В ніч на 16 січня ППО України збила 34 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, а внаслідок падіння збитих дронів пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

Вчора в ніч проти 15 січня ППО України збила 30 російських ракет і 47 безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджені об’єкти енергетики у Харківській, Львівській та Івано-Франківській областях.

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У ніч на 14 січня ППО збила 58 російських ударних безпілотників. На Сумщині, Київщині, Житомирщині Харківщині та Черкащині уламки дронів завдали ушкоджень приватним і багатоквартирним будинкам, автомобілям, майну громадян.

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