Міністри закордонних справ України та Південно-Східної Європи вимагають припинити підтримку Росії та засуджують участь у війні іноземних військових у складі армії РФ.

Про це пише Укрінформ з посиланням на комюніке зустрічі.

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Міністри закордонних справ закликають ізолювати Росію

Участники зустрічі зазначили, що зустрілися 17 січня в Києві вперше у міністерському форматі, а їхня сьогоднішня робота ґрунтується на обговореннях та висновках першого, другого та третього самітів Україна – Південно-Східна Європа.

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“Агресивна війна Росії проти України є серйозною загрозою миру, безпеці та стабільності, що впливає на весь європейський континент та світ, має глибокий вплив на Південно-Східну Європу і є грубим порушенням принципів Статуту ООН”, - зазначається у комюніке.

Учасники міністерської зустрічі засудили участь військового персоналу третіх країн у бойових діях проти України, “що є ескалацією російської агресивної війни на міжнародному рівні, має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки”, і закликали міжнародне співтовариство підтримати Україну у протидії цій загрозі.

“Ми рішуче підтримуємо принцип, що жодних ініціатив щодо майбутнього України не може бути прийнято без участі України. Ми повністю підтримуємо право України самостійно обирати власні шляхи забезпечення безпеки та визначати своє майбутнє без зовнішнього втручання”, - акцентували учасники зустрічі.

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Вони також підтвердили підтримку основних принципів та цілей Формули миру, підкреслили готовність брати активну участь у реалізації цієї ініціативи та у Другому Саміті миру і закликали все міжнародне співтовариство припинити будь-яку підтримку Росії у її війні проти України.

У зустрічі взяли участь міністр закордонних справ України Андрій Сибіга - як господар, а також:

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