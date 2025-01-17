Уряд України затвердив Стратегію розвитку охорони здоров’я, яка має на меті зробити медичну допомогу доступнішою, покращити систему управління в сфері охорони здоров’я та підвищити рівень медичної освіти до 2030 року.

Про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Три стратегічні цілі Стратегії розвитку системи охорони здоров’я - подробиці

Шмигаль зазначив, що уряд ставить перед собою три стратегічні цілі.

Перша - універсальний доступ громадян до медичних послуг, що передбачає розширення ролі первинної ланки меддопомоги й інтеграцію монопрофільних медзакладів до багатопрофільних лікарень.

Advertisement

Уряд планує зміцнити систему реагування на пандемії та війни, адаптувати медичну допомогу до потреб ветеранів та провести відбудову і модернізацію лікарень.

Друга ціль - посилення міжсекторальної координації в управлінні медициною.

Для цього в уряді планують зміцнити всі ланки управління, включно з МОЗ, НСЗУ, Центром громадського здоров’я. Також передбачено вдосконалення системи фінансування, адаптація України як майбутнього члена Євросоюзу до медичних стандартів ЄС.

Третя ціль - розвиток людського капіталу та залучення інвестицій.

Advertisement

Планується покращити медичну освіту шляхом створення багатопрофільних лікарень при університетах, що дозволить інтегрувати освітню та наукову роботу.

У 2025 році уряд зосередиться на розширенні доступу до медичних послуг для всіх громадян, включаючи ветеранів війни.

Це передбачає включення відомчих та спеціалізованих закладів до програми медичних гарантій, розширення програми “Доступні ліки” та створення нових реабілітаційних просторів.

МСЕК більше не буде − подробиці

30 грудня Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає ліквідацію медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) та запровадження нової системи оцінювання повсякденного функціонування осіб з інвалідністю.

Advertisement

19 грудня Верховна Рада ухвалила закон про ліквідацію медико-санітарних експертних комісій із 2025 року.

Міжвідомча робоча група перевірить майже 1700 посадових осіб щодо обґрунтованості встановлення їм інвалідності у межах реформи МСЕК.

20 листопада Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт щодо ліквідації медико-соціальних експертних комісій.