Укрпошта продовжує серію “Український народний одяг” та випускає новий поштовий набір, присвячений традиційному вбранню Курщини, Білгородщини й Кубані, повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

“Укрпошта” випустила марку до Дня Соборності

Випуск присвячений Дню Соборності України та указу Президента України від 22 січня 2024 року “Про історично населені українцями території Російської Федерації”.

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Окрім марок із зображенням народного одягу, до поштового набору входять два конверти “Перший день” та картка “Оглядова карта українських земель”.

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Ігор Смілянський зазначив, що цей випуск “фіксує замовчувану правду, а нашим ворогам нагадують про те, що варто вивчити історію”.

Поштовий набір вже доступний для передзамовлення на маркетплейсі Укрпошти з 17 січня 2025 року, а з 22 січня його можна буде придбати у всіх відділеннях. Вартість набору – 770 грн.

“Укрпошта” випустила першу марку 2025 року “I’m Fine :)”

“Укрпошта” розпочала 2025 рік з випуску нової поштової марки “I’m Fine :)”, присвяченої незламності українців.

Раніше “Укрпошта” випустила нову благодійну поштову марку “USYK. Світ любить сильних”, присвячену українському боксеру Олександру Усику.

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Марку випустили напередодні поєдинку боксера з Тайсоном Ф’юрі за титул чемпіона світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO.

24 жовтня “Укрпошта” презентувала лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міноборони України “Kraken”.