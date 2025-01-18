Державне бюро оголосило підозру колишньому депутату від партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському.
«Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті», - повідомили в ДБР.
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ДБР оголосило підозру Новинському
Правоохоронці не називають імені депутата. Однак, матеріали свідчать, що йдеться про Вадима Новинського.
За даними слідства, від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році підозрюваний просував російські наративи через інтерв’ю у ЗМІ, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.
Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.
Таким чином, зазначають у ДБР, фігурант намагався формувати в суспільстві антивладні та проросійські настрої та виправдати російську агресію.
«Проросійський депутат, виконував вказівки очільника російської православної церкви патріарха рпц кирила (гундяєва), протягом тривалого часу підтримував з ним тісне спілкування та перебував в його ієрархічному підпорядковані, тобто був так званим «куратором» від РПЦ та фактично представником релігійної організації іноземної держави в Україні», - розповіли в Державному бюро розслідувань.
У бюро додали, після повномасштабного вторгнення Росії колишній депутат склав повноваження і наразі переховується за кордоном.
Проте, за даними ДБР, підозрюваний продовжує здійснювати інформаційний вплив, аби зашкодити Україні та її суверенітету.
«Комплексні судові психолого-лінгвістичні експертизи, призначені слідчим, підтвердили факти злочинної діяльності нардепа в інтересах рф», - підсумували в ДБР.