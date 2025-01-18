Державне бюро оголосило підозру колишньому депутату від партії «Опозиційний блок» Вадиму Новинському.

«Його підозрюють у державній зраді та розпалюванні релігійної ворожнечі та ненависті», - повідомили в ДБР.

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ДБР оголосило підозру Новинському

Правоохоронці не називають імені депутата. Однак, матеріали свідчать, що йдеться про Вадима Новинського.

За даними слідства, від початку збройної агресії РФ проти України у 2014 році підозрюваний просував російські наративи через інтерв’ю у ЗМІ, публічних виступах, а також у дописах на власному сайті та у соціальних мережах.

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Депутат намагався формувати в українському суспільстві антивладні та проросійські настрої, виправдовувати російську агресію тощо.

Таким чином, зазначають у ДБР, фігурант намагався формувати в суспільстві антивладні та проросійські настрої та виправдати російську агресію.