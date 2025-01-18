Внаслідок балістичного удару по Запоріжжю 18 січня пошкоджений Свято-Андріївський собор Української православної церкви МП.
Про це повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.
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У Запоріжжі пошкоджений собор УПЦ МП
Усередині храму значні руйнування.
Внаслідок удару уламками було пошкоджено дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при соборі.
«Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по промисловому підприємству нашого міста. Вибуховою хвилею зачепило і Свято-Андріївський кафедральний собор. Є пошкодження як зовнішні, так і в середині. Всередині обвалена стеля, дах залишився. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення. Ікони пошкоджено», - розповів клірик собору Ярослав Попов, якого цитує Укрінформ.
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Він зазначив, що головна ікона собору вцілілі. Це святиня Андрія Первозваного, привезена з Греції.
На момент атаки в соборі був охоронець. Він не постраждав.
Удар по Запоріжжю: стан постраждалих
Зранку ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.
Атакував балістикою.
Поцілили по одному з підприємств міста. Пошкоджена адміністративна будівля, будинки та автомобілі.
Відомо про 10 постраждалих.
Двоє з них залишаються у лікарні.
Це жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в ОВА.