Внаслідок балістичного удару по Запоріжжю 18 січня пошкоджений Свято-Андріївський собор Української православної церкви МП. 

Про це повідомили в інформаційно-просвітницькому відділі УПЦ МП.

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У Запоріжжі пошкоджений собор УПЦ МП

Усередині храму значні руйнування. 

Фото: УПЦ МП.

Внаслідок удару уламками було пошкоджено дах, купол, перекриття, вікна, а також навчальні кімнати при соборі.

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Фото: УПЦ МП.

«Сьогодні вранці було завдано ракетного удару по промисловому підприємству нашого міста. Вибуховою хвилею зачепило і Свято-Андріївський кафедральний собор. Є пошкодження як зовнішні, так і в середині. Всередині обвалена стеля, дах залишився. Суттєво пошкоджено церковне оздоблення. Ікони пошкоджено», - розповів клірик собору Ярослав Попов, якого цитує Укрінформ.

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Внаслідок атаки у місті пошкоджене метро «Лукʼянівська» та водопровід.

Він зазначив, що головна ікона собору вцілілі. Це святиня Андрія Первозваного, привезена з Греції. 

На момент атаки в соборі був охоронець. Він не постраждав. 

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Фото: УПЦ МП.

Удар по Запоріжжю: стан постраждалих

Зранку ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю. 

Атакував балістикою. 

Поцілили по одному з підприємств міста. Пошкоджена адміністративна будівля, будинки та автомобілі. 

Відомо про 10 постраждалих. 

Двоє з них залишаються у лікарні.

Це жінка у важкому стані та чоловік з різаними ранами, стан якого медики оцінюють як середньої тяжкості, повідомили в ОВА. 

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