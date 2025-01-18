Українські єгері-десантники взяли у полон 6 російських військових на Вовчанському напрямку.

Сталося це під час штурмових дій, повідомили Десантно-штурмові війська ЗСУ.

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Єгері-десантники взяли у полон 6 окупантів: відео

Військові розповіли, що противник намагався прорватися на бронетехніці.

Проте один із єгерів-десантників підбив ворожу МТ-ЛБ з гранатомета.

«Вцілілі росіяни спішилися та почали штурмувати будівлю, в якій воїни 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України тримали оборону», - додали військові.

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Тоді єгері викликали підмогу і прийняли бій.

Він тривав близько трьох годин.

При підтримці бійців штурмової групи дружнього підрозділу, десантники зачистили будівлю і захопили в полон 6 російських окупантів.

ЗСУ беруть в полон російських військових

Цього тижня Десантно-штурмові війська повідомили про взяття в полон 27 російських військових у Курській області Росії. У ЗСУ розповіли, що солдати РФ добровільно склали зброю, опинившись у скрутній бойовій ситуації.

На початку січня двоє українських десантників взяли у полон 14 росіян. Зробили це воїни 79 окремої десантно-штурмової Таврійської бригади.

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Минулого тижня стало відомо, що наші воїни полонили двох північнокорейських солдатів на Курщині. Один з полонених розповів про значні втрати. Згодом президент Володимир Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР.