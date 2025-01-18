На Торецькому напрямку російські війська застосовують нову тактику «верблюдів-камікадзе», яку перейняли у «вагнерівців».

Про це повідомляє ОСУВ «Хортиця» на своєму офіційному Telegram-каналі Хортицький вітер.

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Нова тактика росіян на Донеччині

Військові називають нову тактику росіян «тактика верблюда».

За словами оборонців, окупанти відправляють беззбройних, але добре захищених бронею бійців якомога ближче до українських позицій.

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«Головна мета «верблюда» - добігти до наших позицій та залишити там боєкомплект, міни чи рацію для подальшого використання штурмовими групами. Такі бійці вважаються «одноразовими», тому їм навіть не видають зброю», - розповідають наші військові.

У ЗСУ сумніваються в ефективності такої тактики. Особливо, враховуючи сучасні можливості дронів, яких не було в такій кількості під час боїв з «вагнерівцями».

Проте це не зупиняє російське командування від використання власних солдатів як «витратного матеріалу», - зазначають в ОСУВ «Хортиця».

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Ситуація на фронті

Від початку доби на Торецькому напрямку відбулося 16 ворожих атак у районах Торецька, Кримського та Щербинівки. Українські воїни вже відбили 10 з них, бої тривають.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу станом на 16:00.

Від початку доби на фронті зафіксували 89 бойових зіткнень. Найбільше боїв - на Покровському напрямку.

«На Покровському напрямку від початку доби окупанти здійснили 32 спроби потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Зелене, Шевченко, Успенівка, Слов’янка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне. Сили оборони стримують натиск та відбили 28 атак противника, чотири боєзіткнення ще тривають», - повідомили в штабі.