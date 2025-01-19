Базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для всіх студентів вищих навчальних закладів. 

Про це сказав заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

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Що буде зі студентами, які не складуть іспит з військової підготовки

Студенти, які не складуть іспит з цієї дисципліни або ж відмовляться від присяги, не зможуть далі навчатися у вищому навчальному закладі. 

«Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП) обов’язкова для всіх, і якщо студенти не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу - вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», - зазначив заступник міністра Сергій Мельник. 

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Базова загальновійськова підготовка: як проходитиме

Базову військову підготовку у вищих навчальних закладах запровадять з першого вересня 2025 року. 

Вона включатиме чимало дисциплін з військового вишколу. Зокрема, психологічну, розвідувальну, тактичну та вогневу підготовку.

Курс складатиметься з двох частин - теоретичної та практичної. 

Теорію мають пройти й чоловіки, і жінки. Практичний курс обов’язковий тільки для чоловіків. Жінки можуть проходити практику за власним бажанням.

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Після проходження БЗВП студенти складатимуть військову присягу та отримають сертифікат і військово-облікову спеціальність.

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