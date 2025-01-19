Базова загальновійськова підготовка є обов’язковою для всіх студентів вищих навчальних закладів.

Про це сказав заступник міністра оборони України Сергій Мельник.

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Що буде зі студентами, які не складуть іспит з військової підготовки

Студенти, які не складуть іспит з цієї дисципліни або ж відмовляться від присяги, не зможуть далі навчатися у вищому навчальному закладі.

«Хочу підкреслити те, що вона (БЗВП) обов’язкова для всіх, і якщо студенти не можуть скласти іспит чи склали його на незадовільну оцінку, якщо вони відмовляються прийняти військову присягу - вони не зможуть у майбутньому проходити навчання у вищих навчальних закладах», - зазначив заступник міністра Сергій Мельник.