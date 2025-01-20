Українська тенісистка Еліна Світоліна заявила, що сподівається принести “трохи світла” українському народу після того, як у понеділок перемогла росіянку у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open), пише АFP.

Світоліна вийшла у чвертьфінал Australian Open − подробиці

28-ма ракетка світу, посіяна під 28-м номером, обіграла Вероніку Кудерметову у прямих сетах на Род Лейвер Арені в Мельбурні і вийшла у чвертьфінал проти американки Медісон Кіз.

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Як і інші гравці з України, Світоліна не потиснула руку своїй російській суперниці через війну, а наприкінці перемоги з рахунком 6-4, 6-1 написала на об’єктиві телекамери “Дух України”.

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“Цей бойовий дух, який я намагаюся показати, який я намагаюся представляти. Ці дні дуже складні для України. Вже майже три роки триває війна. Щодня це дуже важкий рюкзак, який несуть на собі всі українці”, − заявила тенісистка.

Вона зазначила, що для неї знайти спосіб вигравати матчі, знайти спосіб “принести трохи світла”, трохи перемоги для українського народу − те, за що відчуває свою відповідальність.

“Боротися - це найменше, що я можу зробити”, − наголосила Світоліна.

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30-річна одеситка сказала, що не може уявити, як вона потисне руку росіянину в найближчому майбутньому, навіть якщо війна закінчиться.

“Я не думаю, що це станеться, тому що це просто жахливе, жахливе відчуття. Я не бажаю, щоб хтось коли-небудь це відчув. Прокидатися з новиною про те, що твої друзі загинули на фронті від рук російських солдатів. Це те, що дуже, дуже важко лежить на моєму серці”,с підсумувала тенісистка.

Світоліна про сподівання щодо Дональда Трампа

Відповідаючи на запитання, чи може новий президент США Дональд Трамп змінити ситуацію, Світоліна сказала: “Я відчуваю, що ми повинні залишити сцену йому. Це складно. Є багато розмов про те, як це буде, що буде, чи закінчить він війну за кілька днів, чи ні. Ми можемо обговорювати це годинами, але ніхто не знає, що буде насправді. Ми просто терпляче чекаємо цього моменту”.

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Організатори вивісили оголошення на екранах центрального корту, пояснюючи глядачам, що рукостискання не буде, а також попросили “поваги в цих складних обставинах”.

Світоліна вийшла до чвертьфіналу в Мельбурн-парку втретє, але вперше за шість років.

За місце у півфіналі вона зіграє з Медісон Кіз.

Світоліна тричі виходила до останньої четвірки на турнірах Великого шолома - на Вімблдоні в 2019 і 2023 роках і на Відкритому чемпіонаті США в 2019 році, але жодного разу - в Австралії.

Кіз, яка вперше дійшла до півфіналу турніру Великого шолома на Відкритому чемпіонаті Австралії 2015 року, обіграла другу ракетку турніру 2023 року Олену Рибакіну з рахунком 6-3, 1-6, 6-3 за 1 годину 49 хвилин.

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“Важко повірити, що це було 10 років тому, але сьогодні я дійсно пишаюся собою. Вона підвищила свій рівень у другому сеті і показала дійсно чудовий теніс”,− зазначила Кіз, яка також потрапляла до останньої вісімки в Мельбурні в 2018 і 2022 роках.