В ніч проти 20 січня ППО збила 93 ударні БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

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Повітряні сили виявили 141 дрон, який запускали з Міллерово, Орла, Брянська, Курська та Приморсько-Ахтарська в РФ, а також 1 балістичну ракету “Іскандер-М” із Курсщини, якою вдарили по Сумській області.

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Безпілотники збивали в Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

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47 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, два з них полетіли в Росію.

Останні обстріли України − що треба знати

Минулої ночі російські війська запустили по Україні 61 безпілотник. БпЛА типу «Shahed» і дрони-імітатори різних типів летіли з трьох напрямків: Міллерово, Брянськ, Орел. 

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Протягом тижня українські військові збили 33 ракети та понад три сотні дронів.

У ніч на 18 січня армія РФ запустила по Україні 39 дронів типу “Shahed” і безпілотників-імітаторів різних типів. 

Противник атакував із напрямків Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ. Протиповітряна оборона знищила 24 дрони. 

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В ніч на 16 січня ППО України збила 34 ударних БПЛА типу “Shahed” та безпілотників інших типів. Кілька БпЛА влучили у фермерське господарство на Чернігівщині, а внаслідок падіння збитих дронів пошкоджені приватні будинки на Харківщині та Полтавщині.

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