Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований рішуче щодо закінчення війни в Україні.

Три головні питання для припинення війни в Україні − що треба знати

За словами Волца, на шляху до припинення війни в Україні є три питання, які нібито мають бути головними. Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц. Йдеться про те, хто має сісти за стіл переговорів, як цього досягти й те, якими мають бути межі потенційної угоди.

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“Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що ця війна має припинитися”, − зауважив майбутній радник Трампа.

Волц наголосив на готовності Президента України Володимира Зеленського співпрацювати з Трампом, щоб покласти край війні.

За словами майбутнього радника, те, що відбувається в Україні, − “окопна війна часів Першої світової війни, буквально м’ясорубка, коли люди біжать по відкритих полях, але з ескалаційними наслідками Третьої світової війни”.

Більше по темі Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ Зазначається, що обраний президент США прагне поглибити особисті зв’язки з Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Волц заявив, що тепер війна розширюється і Північна Корея посилає десятки тисяч військових воювати проти України.

“Цей конфлікт має припинитися, і президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти це і сповнений рішучості це зробити”, − підсумував майбутній радник республіканця.

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Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним

Новообраний президент США доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним найближчими днями після його інавгурації 20 січня.

Трамп вважає, що пряма взаємодія з Путіним − саме те, що потрібно для пошуку рішення для закінчення війни.

Республіканець і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня. Раніше Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю, але замість нього на інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.