Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц в інтерв’ю програмі Face the Nation на каналі CBS заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп налаштований рішуче щодо закінчення війни в Україні.

Три головні питання для припинення війни в Україні − що треба знати

За словами Волца, на шляху до припинення війни в Україні є три питання, які нібито мають бути головними. Майбутній радник з нацбезпеки США Майкл Волц. Йдеться про те, хто має сісти за стіл переговорів, як цього досягти й те, якими мають бути межі потенційної угоди.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

“Президент Трамп ясно дав зрозуміти, що ця війна має припинитися”, − зауважив майбутній радник Трампа.

Волц наголосив на готовності Президента України Володимира Зеленського співпрацювати з Трампом, щоб покласти край війні.

За словами майбутнього радника, те, що відбувається в Україні, − “окопна війна часів Першої світової війни, буквально м’ясорубка, коли люди біжать по відкритих полях, але з ескалаційними наслідками Третьої світової війни”.

Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ
Більше по темі

Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ

Зазначається, що обраний президент США прагне поглибити особисті зв’язки з Сі Цзіньпіном на тлі погроз запровадити високі мита на імпорт із КНР.

Волц заявив, що тепер війна розширюється і Північна Корея посилає десятки тисяч військових воювати проти України.

“Цей конфлікт має припинитися, і президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти це і сповнений рішучості це зробити”, − підсумував майбутній радник республіканця.

Advertisement

Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним

Новообраний президент США доручив своїм помічникам організувати телефонну розмову з російським лідером Владіміром Путіним найближчими днями після його інавгурації 20 січня.

Трамп вважає, що пряма взаємодія з Путіним − саме те, що потрібно для пошуку рішення для закінчення війни.

Республіканець і лідер Китаю Сі Цзіньпін провели телефонну розмову ввечері 17 січня. Раніше Трамп запросив на свою інавгурацію президента Китаю, але замість нього на інавгурацію новообраного президента США Трампа відвідає делегація високопоставлених чиновників.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Більше про Дональд Трамп
Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні США
Інавгурація Трампа відбудеться у приміщенні
Київ Пост
2д тому
Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову США
Трамп та Сі Цзіньпін провели телефонну розмову
Київ Пост
2д тому
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство» Путін
Росія та Іран підпишуть пакт про «партнерство»
За матеріалами AFP
2д тому
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни США
Адміністрація Трампа може допомогти Україні укласти вигідну угоду щодо закінчення війни
За матеріалами Укрінформ
січ. 17
Читати далі
Байден планує залишити в Білому домі лист Трампу США
Байден планує залишити в Білому домі лист Трампу
Київ Пост
2г тому
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним Путін
Трамп доручив помічникам організувати телефонну розмову з Путіним
Київ Пост
4г тому
Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ США
Трамп має намір відвідати Китай у перші 100 днів після інавгурації - WSJ
За матеріалами Укрінформ
1д тому
У США перестав працювати TikTok США
У США перестав працювати TikTok
Київ Пост
1д тому
Спонсорований контент
" Попередній Українська тенісистка Світоліна перемогла росіянку та вийшла у чвертьфінал
Далі » Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту