День вшанування захисників Донецького аеропорту, також День пам’яті кіборгів щороку відзначається 20 січня, згідно зі спільним Наказом Міністра оборони України та Головнокомандувача Збройних сил України. Це день вшанування пам’яті захисників, які тримали оборону Донецького аеропорту з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року під час війни на сході України.

Як проходила оборона Донецького аеропорту?

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“Кіборги встояли, не встояв бетон” — цей вираз став символом мужності українських захисників, які протистояли ворожим атакам протягом 244 днів боїв за Донецький аеропорт. Вони тривали з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року в рамках російсько-української війни.

Українські військові взяли контроль над Донецьким аеропортом у березні 2014 року, щоб стримати поширення сепаратизму в регіоні. Перша спроба захоплення аеропорту окупантами відбулася 17 квітня, але вони швидко зазнали провалу. Уже 6 травня польоти припинили, і почався найважчий етап активної оборони аеропорту. 26 травня бойовики зайшли на територію терміналу, але українські бійці швидко відтіснили їх.

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У вересні ситуація загострилася: обстріли стали щоденними, а бої — запеклими. У листопаді захисники залишили старий термінал і зосередили оборону в новому. У січні 2015 року почалися штурмові дії з боку російських бойовиків. 13 січня, після тривалих атак, упала диспетчерська вежа — ключовий об’єкт оборони Донецького аеропорту. Ця 45-метрова споруда була стратегічним об’єктом оборони летовища. Трагічні дні оборони припали на 19-21 січня, коли бойовики підірвали перекриття терміналу, спричинивши численні жертви серед захисників. Понад 50 військовослужбовців загинули, а інші захисники дістали численних поранень.

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Загалом в обороні ДАПу брали участь понад 2 500 українських військових і добровольців. За цей час загинули понад 200 оборонців, п’ятьом із них було посмертно присвоєно звання “Герой України”, а понад 500 дістали поранень. Багато з них удостоєні державних нагород, у тому числі посмертно.

Хто такі “кіборги”, звідки взялася ця назва?

Слово “кіборг” традиційно означає організм, оснащений штучними елементами, що замінюють або підсилюють деякі його органи чи системи. У літературі так називають людей з надможливостями.

У контексті оборони Донецького аеропорту цей термін уперше з’явився у вересні 2014 року, коли російські бойовики, вражені стійкістю українських захисників, почали називати їх кіборгами. Незламність військових, добровольців, медиків і волонтерів упродовж 244 днів запеклих боїв за Донецький аеропорт стала втіленням мужності та витривалості українців.

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Так термін “кіборги” закріпився в українській мові, став неологізмом і потрапив до словників. Сьогодні він символізує надлюдську витримку, героїзм і відданість захисту рідної землі.

Коли вшановуємо пам’ять захисників Донецького аеропорту?

Раніше цей день відзначали 16 січня, за ініціативи самих кіборгів, які вважали цей день одним із найважчих в обороні Донецького аеропорту. Однак 20 січня 2022 року, згідно з наказом Міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ, офіційною датою пам’яті звитяги кіборгів стало 20 січня. У 2025 році цей день припадає на понеділок.

Цього дня у містах України проходять пам’ятні заходи, присвячені захисникам, які своїм героїзмом здобули визнання в усьому світі. Після початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року кожен український захисник став таким же кіборгом, таким же втіленням незламності, стійкості та віри у перемогу.

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244-денна оборона ДАПу стала прикладом героїчного захисту Силами оборони України населених пунктів Донеччини в умовах повномасштабної війни. Авдіївка, Бахмут, Торецьк та інші міста нині є новими символами незламності українських оборонців. Що тоді, що зараз кожен день боротьби — це значні зусилля та непохитна віра героїв, адже тільки завдяки їхньому героїзму наша країна вистояла й бореться донині.