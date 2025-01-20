Служба безпеки України й Національна поліція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я в Києві.

СБУ та Нацполіція запобігли убивству першого заступника Міністра охорони здоров’я

Зловмисників затримали, коли ті намагалися передати гроші для купівлі вогнепальної зброї.

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Ними виявилося двоє жителів Київщини, які кілька місяців стежили за першим заступником Міністра, вивчали його маршрути пересування та приблизний графік.

Фото: пресслужба СБУ

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Вони тривалий час ходили у приватний тир і практикували свої навички зі стрільби, аби потім ефективно застосувати зброю.

Згодом фігуранти почали підшукувати продавця зброї на чорному ринку, але саме тоді їх і затримали співробітники.

Фото: пресслужба СБУ

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Це перше посольство, яке розпочало роботу в українській столиці від початку повномасштабного вторгнення.

Яке покарання загрожує зловмисникам

Їм повідомили про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі.

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СБУ та Нацполіція затримали майже всіх паліїв, завербованих Росією

Служба безпеки та Національна поліція продовжують проводити інформаційну кампанію “Спали” ФСБшника”, спрямовану на протидію вербуванню молоді російськими спецслужбами.

СБУ закликає молодь повідомляти про будь-які спроби вербування через спеціальний чат-бот “Спали” ФСБшника”.

Кампанія закликає молодь бути обачною та не руйнувати своє майбутнє через обіцянки ворога.

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