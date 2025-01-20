Президент Володимир Зеленський повідомив, що полонені північнокорейські солдати продовжують спілкуватися зі слідчими Служби безпеки України.

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого солдата КНДР

За словами Президента України, під час допитів солдати підтвердили такі дані розвідки:

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переміщення військових з КНДР на територію Росії;

проведення тренувань;

цілковиту інформаційну ізоляцію північнокорейських військових.

На відео, яке оприлюднив Зеленський, один із північнокорейський солдатів розповідає слідчим СБУ, що він служив у розвідувальному батальйоні. Службу розпочав у війську Північної Кореї з 17 років після завершення школи.

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“До того, як я приїхав до Росії, я не знав, що воюватиму тут. І навіть не знав, проти кого ми воюємо”, − пояснив полонений.

Нещодавно ЗСУ взяли в полон двох військових з Північної Кореї під час боїв на Курщині. Це перше офіційне підтвердження участі КНДР у війні Росії проти України.

Більше по темі Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками Ним став бригадний генерал ЗСУ й командувач військ оперативного командування Південь.

Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР

14 січня Президент Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового Північної Кореї.

Полонений розповів, що північнокорейських військових, росіяни вчили брати військових ЗСУ в полон за допомогою двох картинок − будинку або зброї.

За оцінками Південної Кореї, Північна Корея вже направила до РФ щонайменше 11 тис. військових для підтримки війни проти України.

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Раніше Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових