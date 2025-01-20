Президент Володимир Зеленський повідомив, що полонені північнокорейські солдати продовжують спілкуватися зі слідчими Служби безпеки України.

Зеленський опублікував нове відео допиту полоненого солдата КНДР

За словами Президента України, під час допитів солдати підтвердили такі дані розвідки:

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

  • переміщення військових з КНДР на територію Росії;
  • проведення тренувань;
  • цілковиту інформаційну ізоляцію північнокорейських військових.

На відео, яке оприлюднив Зеленський, один із північнокорейський солдатів розповідає слідчим СБУ, що він служив у розвідувальному батальйоні. Службу розпочав у війську Північної Кореї з 17 років після завершення школи.

Advertisement

“До того, як я приїхав до Росії, я не знав, що воюватиму тут. І навіть не знав, проти кого ми воюємо”, − пояснив полонений.

Нещодавно ЗСУ взяли в полон двох військових з Північної Кореї під час боїв на Курщині. Це перше офіційне підтвердження участі КНДР у війні Росії проти України.

Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками
Більше по темі

Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками

Ним став бригадний генерал ЗСУ й командувач військ оперативного командування Південь.

Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового КНДР

14 січня Президент Зеленський опублікував відео допиту полоненого військового Північної Кореї.

Полонений розповів, що північнокорейських військових, росіяни вчили брати військових ЗСУ в полон за допомогою двох картинок − будинку або зброї.

За оцінками Південної Кореї, Північна Корея вже направила до РФ щонайменше 11 тис. військових для підтримки війни проти України.

Advertisement

Раніше Зеленський повідомляв, що загальні втрати військ КНДР у війні РФ проти України вже склали 4 тисячі військових

Київ Пост
Київ Пост
Більше про Зеленський
Бойко, Шуфрич і Мураєв: президент ввів санкції проти низки осіб Зеленський
Бойко, Шуфрич і Мураєв: президент ввів санкції проти низки осіб
Київ Пост
21г тому
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила ППО за тиждень Зеленський
Зеленський розповів, скільки ракет і дронів збила ППО за тиждень
Київ Пост
23г тому
Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну Путін
АНАЛІЗ: Washington Insider: як команда Байдена “кидала” Україну
Джейсон Джей Смарт
2д тому
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський США
На Сили оборони України витратили $100 млрд у 2024 році, - Зеленський
За матеріалами Укрінформ
січ. 16
Читати далі
Особисті речі полонених військових КНДР проливають світло на роль Пхеньяна в Україні Північна Корея
Особисті речі полонених військових КНДР проливають світло на роль Пхеньяна в Україні
Київ Пост
13хв тому
Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту Зеленський
Сьогодні Україна вшановує захисників Донецького аеропорту
Київ Пост
2г тому
Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками Зеленський
Зеленський призначив генерала на посаду координатора відносин із союзниками
Київ Пост
4г тому
Академію сухопутних військ очолить Роман Качур Зеленський
Академію сухопутних військ очолить Роман Качур
Київ Пост
20г тому
Спонсорований контент
" Попередній День вшанування захисників Донецького аеропорту або День кіборгів: відзначаємо 20 січня
Далі » Україна повністю відновила роботу державних реєстрів після кібератаки