22 січня ми відзначаємо одне зі знакових свят української держави — День Соборності України. Воно уособлює спільні прагнення народу до незалежності, свободи та суверенності. Цього дня у 1919 році на Софійській площі у Києві був проголошений Акт злуки Української Народної Республіки (УНР) і Західно-Української Народної Республіки (ЗУНР).

Що таке Соборність?

Матеріали набано Українським інститутом національної пам'яті

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Соборність – це неподільність та цілісність усіх територій України, а також духовна єдність громадян, незалежно від їхньої національності чи віросповідання. Вона спрямована на утвердження справжнього суверенітету й незалежності країни, створення процвітаючої демократичної національної держави. Таке визначення наводиться в статті 6 Закону України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності”.

Термін “соборність” має багатогранне значення. Він означає не лише об’єднання всіх земель, населених певною нацією на спільній території, а й духовну консолідацію громадян. Це поняття охоплює єдність, згуртованість і взаємоповагу серед людей, які спільно творять майбутнє своєї держави.

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Для України соборність – це символ єдності у різноманітності. Вона виражається в об’єднанні навколо спільної ідентичності та державності. Територіальна цілісність поєднується з духовною єдністю, що є основою для створення демократичного суспільства. Соборність неможливо уявити без державності, суверенітету та незалежності – цих базових принципів розвитку нації.

Сьогодні, під час російсько-української війни, значення соборності значно зростає. Вона набуває нового сенсу, стаючи символом національного спротиву та єдності перед обличчям загроз. Українці мають об’єднати зусилля задля збереження територіальної цілісності та суверенітету. Саме тому гаслом цьогорічної інформаційної кампанії є “В єдності сила”.

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Історія Дня Соборності та Української народної республіки

Урочиста маніфестація з нагоди проголошення Акта Злуки УНР і ЗУНР на Софійській площі в Києві, 22 січня 1919 р. Фото: Український інститут національної пам'яті

Понад 100 років тому дві українські республіки – УНР і ЗУНР – об’єдналися в одну державу. 22 січня 1919 року відбулася знаменна подія: проголошення злуки УНР та ЗУНР. Це стало основою для створення суверенної возз’єднаної Української Держави.

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Урочисте проголошення відбулося на Софійському майдані в Києві. В Акті була задекларована соборність різних частин України: Придніпрянщини, Буковини, Закарпаття та Галичини. Внаслідок цього утворилася єдина незалежна Українська Народна Республіка, а український народ об’єднався у боротьбі за свою Батьківщину.

За часів радянського тоталітарного режиму День Соборності та проголошення незалежності УНР не відзначали. Радянська влада витіснила всі українські свята з громадського життя. Проте пам’ять про об’єднання УНР і ЗУНР зберегли мешканці Західної України та українські емігранти в Європі та США. Офіційно День незалежності та соборності Української держави був встановлений Указом Президента України “Про День соборності України” від 21 січня 1999 року.

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Головна традиція в День Соборності – це створення “живого ланцюга”, який символізує об’єднання українських земель і державну єдність. Ця традиція була започаткована в 1990 році, коли живий ланцюг простягнувся від Києва до Івано-Франківська. Він починався на Софійській площі в Києві та пролягав через Житомир, Рівне, Львів, Тернопіль, Стрий до Івано-Франківська. У акції взяли участь близько трьох мільйонів людей, які своїм єднанням підтвердили важливість соборності. Відтоді подібні живі ланцюги організовуються у різних містах України, нагадуючи про значення злуки для нашої держави.

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Коли День Соборності України у 2025 році?

Живий ланцюг, об'єднання України 2022 рік. Фото: Depositphotos

День Соборності або, як раніше його називали, День Соборності та Свободи України — традиційно відзначається 22 січня. Це свято символізує єдність українських земель і нагадує про вагому історичну подію — проголошення Акту Злуки між Українською Народною Республікою (УНР) та Західноукраїнською Народною Республікою (ЗУНР).

У 2025 році українці відзначатимуть День Соборності під час повномаштабної війни з Росією. Тож, зважаючи на посилені заходи безпеки в країні та воєнний стан, гучного святкування та масових зібрань не буде. Проте у багатьох містах, як і у попередні роки, проводитимуться символічні акції єдності, виставки архівних фото та тематичні лекції.