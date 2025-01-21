20 січня Дональд Трамп після інавгурації офіційно став президентом США.

Kyiv Post зібрав головні рішення адміністрації Трампа з моменту його інавгурації.

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Адміністрація Трампа заборонила мігрантам із Мексики перетинати кордон

Адміністрація президента Трампа припинила використання застосунку CBP One, який давав змогу мігрантам записуватися на прийом у пункті в’їзду, пише The Guardian.

Сайт Митної та прикордонної служби тепер повідомляє, що з 20 січня функції застосунку не доступні, а записи на прийом скасовано.

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Адміністрація Байдена наголосила, що застосунок допоміг скоротити незаконні перетини кордону, надавши людям можливість записатися на прийом у законному пункти.

Трамп запровадить мита у 25% на товари з Мексики та Канади

Президент США заявив, що його адміністрація запровадить 25% мита на товари з Мексики та Канади з 1 лютого, пише CNN.

Трамп представив загальний торгівельний план на другий термін, підписавши відповідний виконавчий указ, але джерела називають його “тимчасовим заходом”, а не негайним запровадженням глобальних тарифів.

Ще до вступу напосаду республіканець пропонував 25% податок на імпорт з Мексики і Канади, 60% мито на китайські товари, а також до 20% на імпорт з усіх країн. Трамп готовий використовувати тарифи як інструмент тиску на інші держави, зокрема на Данію, щоб змусити її передати контроль над Гренландією.

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США вийдуть із ВООЗ − подробиці

Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), йдеться в його указі.

Експерти вважають, що таке рішення може вплинути на глобальну систему охорони здоров’я і ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Трамп вважає “неправильним поводження ВООЗ із пандемією COVID-19”. Своє рішення від також пояснив “несправедливо високі фінансові внески США” порівняно з іншими країнами.

ВООЗ обкрадала нас, усі обкрадають Сполучені Штати. Цього більше не буде Президент США Дональд Трамп

За даними Reuters, крок Трампа означає, що через 12 місяців Штати вийдуть із ВООЗ і припинять фінансування організації, тобто зникнуть близько 18% загального бюджету. Останній дворічний бюджет ВООЗ на 2024−2025 роки становив 6,8 млрд доларів.

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Координатор Білого дому з реагування на COVID-19 в адміністрації Байдена Доктор Ашиш Джа, назвав рішення Трампа стратегічною помилкою, яка обмежить доступ Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) до важливої глобальної інформації.

Республіканці критикують ВООЗ за підготовку “договору про пандемію”, який передбачає обов’язкове співробітництво в галузі обміну даними та забезпечення вакцинами, що сприймається ними як загроза американському суверенітету.

Трамп обмежив отримання громадянства США за правом народження

Трамп також доручив урядовим агентствам США більше не видавати документи про громадянство дітям, народженим у Сполучених Штатах від батьків, які не мають законного статусу, пише WP.

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Указ поширюється на дітей, народжених після 30 днів з моменту вжиття заходів, застосовується у випадках, коли батьки перебувають у США незаконно, а також у ситуаціях, коли мати перебуває у Штатах тимчасово, а батько − не є громадянином.

Певні прихильники жорсткої імміграційної політики наголошують, що діти іммігрантів без документів “не підпадають під юрисдикцію США”, тому не повинні вважатися громадянами відповідно до Конституції Сполучених Штатів.

Дональд Трамп знову вивів США з Паризької кліматичної угоди

Президент США підписав указ, який вдруге в історії виводить країну з Паризької кліматичної угоди, йдеться в указі на сайті Білого дому.

“Посол Сполучених Штатів при Організації Об’єднаних Націй негайно подає офіційне письмове повідомлення про вихід Сполучених Штатів Америки з Паризької угоди відповідно до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату”, − пояснюєтся в указі.

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Такий крок демонструє скептичне ставлення нового президента до глобального потепління та вписується в його порядок денний, спрямований на звільнення нафтовидобувних і газових компаній від регулювання.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш, за інформацією Reuters, впевнений, що міста, штати та підприємства США продовжуватимуть демонструвати лідерство у низьковуглецевому розвитку.

Раніше Трамп виводив США з Паризької кліматичної угоди під час свого першого президентського терміну. У 2021 році президент Штатів Джо Байден скасував цей процес.

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Трамп призупинив програми зовнішньої допомоги США на три місяці

Президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення усіх програм зовнішньої допомоги Сполучених Штатів на 90 днів до розгляду, скасував 78 виконавчих актів, ухвалених попереднім очільником держави Джо Байденом і помилував майже всіх обвинувачених у штурмі Капітолія.

Трамп підпише указ проти цензури та обмежень свободи слова, а влада не буде використана для переслідування політичних опонентів.

Він пообіцяв американцям, що їхня країна незабаром стане більш великою, сильною і набагато більш винятковою, ніж раніше.