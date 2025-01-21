Розмова відбулася наступного дня після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

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“Цілеспрямована та систематична бойова робота... по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти України”, − підсумував Генштаб.

Крім того, завдано удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у Волновасі Донецької області.

Також ЗСУ уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де виробляють та модернізують бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території заводу.

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Вдруге за тиждень безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області. Внаслідок удару палають резервуари з паливом, яке використовується для забезпечення російських військ.

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях., повідомив Генштаб.

Дрони повторно налетіли на нафтобазу та вдарили по авіазаводу в Росії

У ніч проти понеділка, 20 січня, безпілотники налетіли на нафтобазу “Роснефти” в місті Ліски Воронезької області.

За словами губернатора Воронезької області Александра Гусєва, сили ППО та засоби РЕБ у Росії нібито знищили кілька дронів у Ліскінському районі

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А в ніч проти вівторка, 21 січня, українські безпілотники атакували російське місто Смоленськ, розташоване майже за 300 км від кордону з Україною.

У ніч на 16 січня дрони Сил оборони України успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.