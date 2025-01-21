Сили оборони України продовжують завдавати ударів по військових об’єктах на території Росії та на тимчасово окупованих територіях., повідомив Генштаб.
Безпілотники ЗСУ атакували стратегічні об’єкти РФ − подробиці
Вдруге за тиждень безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області. Внаслідок удару палають резервуари з паливом, яке використовується для забезпечення російських військ.
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Також ЗСУ уразили інфраструктуру Смоленського авіаційного заводу, де виробляють та модернізують бойові літаки. Зафіксовано вибухи на території заводу.
Крім того, завдано удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у Волновасі Донецької області.
“Цілеспрямована та систематична бойова робота... по важливих об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти України”, − підсумував Генштаб.
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Дрони повторно налетіли на нафтобазу та вдарили по авіазаводу в Росії
У ніч проти понеділка, 20 січня, безпілотники налетіли на нафтобазу “Роснефти” в місті Ліски Воронезької області.
За словами губернатора Воронезької області Александра Гусєва, сили ППО та засоби РЕБ у Росії нібито знищили кілька дронів у Ліскінському районі
А в ніч проти вівторка, 21 січня, українські безпілотники атакували російське місто Смоленськ, розташоване майже за 300 км від кордону з Україною.
У ніч на 16 січня дрони Сил оборони України успішно атакували нафтобазу “Ліскінська” у Воронезькій області РФ.