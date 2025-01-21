Національна гвардія України поповнилася новою технікою, яка призначена для радіаційного, хімічного та біологічного захисту військової техніки, а також для очищення місцевості від зараження.

Україна модернізує РХБ захист: нова техніка для Нацгвардії - подробиці

У Нацгвардії наголосили на постійній роботі з покращення бойового забезпечення підрозділів, включаючи оновлення спеціалізованої техніки.

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Модернізація РХБ захисту є одним з пріоритетних напрямків для Нацгвардії. Це важливо як для виконання бойових завдань, так і для охорони державних об’єктів та критичної інфраструктури.

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У 2024 році в Нацгвардії розпочали роботу щодо заміни застарілих авторозливних станцій АРС-14 (розробка 60 років минулого століття), які були ще на базі ЗіЛ-131 на новітні зразки вітчизняного виробництва.

“Зараз до НГУ вже надійшли перші зразки техніки, яка призначена для проведення дегазації, дезактивації, дезінфекції озброєння та військової техніки, дегазації і дезінфекції окремих ділянок місцевості та доріг рідкими розчинами”, – підкреслили в Нацгвардії.

Авторозливна станція на базі повнопривідного MAN 6х6 має цистерну об’ємом понад 5000 літрів та шість робочих місць. Це вдвічі перевищує можливості АРС-14.

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Нова АРС оснащена підігрівом розчину, обігрівом насосного відсіку та освітленням, що дозволяє їй працювати в будь-яких погодних умовах.

Далі такі зразки пройдуть необхідні додаткові випробування в НГУ і тестування з метою подальшого удосконалення.