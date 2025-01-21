Опендатабот проаналізував компанії, які потрапили до “Клубу білого бізнесу” − переліку підприємств, що демонструють відкритість та сумлінно сплачують податки.
До клубу потрапили компанії, які мають зв’язки з підсанкційними особами або не відповідають стандартам прозорості.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Як компанії потрапляють до Клубу білого бізнесу?
За даними Опендатабот, у списку є:
- компанії, пов’язані з групою Віктора Медведчука;
- бізнеси, які мають зв’язок з підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим;
- компанії, пов’язані з Burisma Group, власник якої перебуває в Реєстрі корупціонерів;
- два бізнеси з групи підсанкційного Юрія Бойка.
Крім того, на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду, але Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції з проханням перевірити реєстраційні зміни у цих компаніях.
Де в Україні найбільше компаній у Клубі білого бізнесу?
Загалом до “Клубу білого бізнесу” потрапили 7997 компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині.