Опендатабот проаналізував компанії, які потрапили до “Клубу білого бізнесу” − переліку підприємств, що демонструють відкритість та сумлінно сплачують податки.

До клубу потрапили компанії, які мають зв’язки з підсанкційними особами або не відповідають стандартам прозорості.

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Як компанії потрапляють до Клубу білого бізнесу?

За даними Опендатабот, у списку є:

  • компанії, пов’язані з групою Віктора Медведчука;
  • бізнеси, які мають зв’язок з підсанкційним бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим;
  • компанії, пов’язані з Burisma Group, власник якої перебуває в Реєстрі корупціонерів;
  • два бізнеси з групи підсанкційного Юрія Бойка.

Інфографіка: Опендатабот

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Крім того, на момент початку повномасштабного вторгнення у 24 компаній з клубу були російські власники. Наразі в жодному з цих бізнесів офіційно немає російського сліду, але Опендатабот звернувся до Міністерства юстиції з проханням перевірити реєстраційні зміни у цих компаніях.

Де в Україні найбільше компаній у Клубі білого бізнесу?

Загалом до “Клубу білого бізнесу” потрапили 7997 компаній. Найбільше таких бізнесів у столиці та на Дніпропетровщині.

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Інфографіка: Опендатабот

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