Біткоїн та інші криптовалюти упали, бо настрої інвесторів щодо криптовалют дещо охололи після інавгурації президента Дональда Трампа, повідомляє CNBC.

Біткоїн впав після інавгурації Трампа − подробиці

За даними CoinGecko, токен TRUMP, запущений Дональдом Трампом минулого тижня, подешевшав на 22% за добу.

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Мем-токен першої леді Меланії Трамп, презентований в неділю, втратив ще більше - 58% своєї вартості.

Біткоїн впав приблизно на 5% до $102 589, в той час як Ефір і XRP знизилися на 3% і 5% відповідно.

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Криптоінвестори вважають, що прихід Трампа до Білого дому це позитивний момент для індустрії.

Раніше Трамп пообіцяв запровадити політику підтримки криптовалют, включаючи сприятливу регуляторну базу та створення федерального сховища біткоїнів.

Хоча після його інавгурації не було зроблено жодних конкретних заяв щодо політики в цьому секторі. Це виявилося основним фактором, який у вівторок вплинув на настрої на крипторинку.

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Kyiv Post зібрав перші рішення адміністрації Трампа з моменту його інавгурації.

Трамп підштовхнув біткоїн до історичного максимуму

Біткоїн зріс до рекордної позначки понад 106 тис. доларів після того, як новообраний президент США Дональд Трамп запропонував створити стратегічний резерв біткоїнів у країні.

За кілька годин до інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа біткоїн встановив новий рекорд вартості, перевищивши позначку 109 тисяч доларів США.

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5 грудня біткоїн сягнув рекордної позначки у 100 тис. доларів. Напередодні вартість біткоїна була 95 тис. доларів

Це був максимальний показник за всю історію.

12 листопада біткоїн збільшився приблизно на 32% після виборів у США досягнувши історичного максимуму у 89 599 доларів.

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