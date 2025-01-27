Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту встановлено резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 1 листопада 2005 року. Співавторами цього документа стали представники 100 держав. Україна приєдналася до резолюції у 2012 році. Дата 27 січня обрана тому, що цього дня у 1945 році військові 1-го Українського фронту звільнили в’язнів найбільшого нацистського концентраційного табору смерті — Аушвіц-Біркенау.

Що таке Голокост?

27 січня 2023 року, у Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, на меморіальній стелі Меморіалу вбитим євреям Європи, також відомому як Меморіал Голокосту, у Берліні, Німеччина, було встановлено троянду. Меморіал єврейським жертвам Голокосту спроектували архітектор Петер Айзенман і Буро Гаппольд. (Фото STEFANIE LOOS / AFP)

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Голокостом називають геноцид, здійснений нацистами під час Другої світової війни, який спричинив масове знищення євреїв та інших етнічних і соціально вразливих груп. Було вбито близько шести мільйонів євреїв, що становило приблизно третину єврейського населення світу. Серед інших жертв були:

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близько чверті всіх ромів;

приблизно три мільйони радянських військовополонених, зокрема українців;

тисячі осіб із психічними захворюваннями, представників ЛГБТ-спільноти, українських націоналістів, партизанів і біженців з окупованих територій.

Осіб, яких нацисти вважали “неповноцінними”, утримували у концентраційних таборах, відомих як “табори смерті”. Там вони перебували в жахливих умовах, таких як відсутність нормального харчування та медичної допомоги, а також нелюдських експериментів і примусової стерилізації. Найбільшим із таких таборів був Аушвіц у польському місті Освенцім.

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Нацисти також організовували масові розстріли на окупованих територіях. У цьому їм сприяли колабораціоністи. Одним із найбільш трагічних місць в Україні є урочище Бабин Яр у Києві, де загинули від 70 до 150 тисяч людей. Нині на цьому місці розташований меморіальний комплекс, присвячений пам’яті жертв Голокосту.

День пам’яті жертв Голокосту: історія дати

Діти кладуть троянди біля Меморіалу Голокосту під час Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, який вшановує переслідування євреїв під час Другої світової війни, у Салоніках 28 січня 2024 року. (Фото Sakis MITROLIDIS / AFP)

Встановлення Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту стало важливим кроком у визнанні масштабів цієї трагедії. Дата 27 січня символізує звільнення Аушвіцу — одного з найбільших таборів смерті, де загинуло понад мільйон людей, більшість із яких були євреями.

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Під час Голокосту нацистська політика знищення спричинила смерть шести мільйонів євреїв, із яких близько 1,5 мільйона — вихідці з території сучасної України. Голокост став прикладом жахливих наслідків геноциду та демонстрацією того, як ідеологія ненависті може призвести до масштабних злочинів.

У сучасному світі ця дата нагадує про необхідність вивчення історії та запобігання подібним трагедіям у майбутньому. У Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту по всьому світу проходить флешмоб #WeRemember. Люди публікують у соцмережах фотографії з написом “We Remember” (“Ми пам’ятаємо”), щоб підкреслити, що трагедія Голокосту та її жертви не будуть забуті.

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В Україні традиційно проводяться пам’ятні заходи у Бабиному Яру, у різних містах люди також приносять квіти та свічки до меморіалів. Цей день є нагадуванням не лише про жертви нацистського режиму, а й про мільйони інших людей, які стали жертвами геноцидів у світі.

Голокост нагадує, що пасивна пам’ять про злочини геноциду не гарантує неповторення їх. Необхідно постійно аналізувати механізми соціальної агресії, протидіяти порушенням прав людини з боку авторитарних режимів та засуджувати злочини проти людяності. Активна позиція міжнародних інституцій і суспільства залишається ключем до запобігання подібним трагедіям у майбутньому.