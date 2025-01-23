Цими вихідними у Києві відбудуться різноманітні культурні заходи на будь-який смак: від вар’єте шоу “Рояль” та майстер-класу з роботи з епоксидною смолою до концерту гуртів EPOLETS та Imagine Dragons Tribute. Обирайте цікаву саме вам подію і проведіть вихідні незабутньо!

Вар’єте-шоу “Рояль”

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“Рояль” — це яскраве шоу, що поєднує в собі чарівність музичних перформансів, витончену хореографію та привабливість паризького вар’єте. Унікальні музичні аранжування створені композитором Олексієм Боголюбовим, а основні партії виконує харизматична співачка Lida Lee. Цей вечір обіцяє стати справжньою феєрією емоцій і розкоші.

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Де: CARIBBEAN club, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 24 січня, 19:00

Ціна: 1340 грн. Квитки

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Малювання епоксидною смолою (Resin Art)

Унікальна можливість опанувати мистецтво роботи з епоксидною смолою! На цьому майстер-класі ви створите власний артоб’єкт, який стане прекрасним декором або подарунком. Майстер-клас займає 1,5-3 години, залежно від швидкості вашої роботи, у вартість включені всі необхідні матеріали та допомога професійного наставника.

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Де: Артстудія “ТВОРЧІ”, офіс 3

Коли: 24 січня, 18:00

Ціна: 4000 грн. Квитки

Концерт “Джаз для дорослих із Олексієм Коганом”

Відомий бас-гітарист і джазовий ведучий Олексій Коган разом із Jazz in Kyiv Band представить класичні джазові композиції XX століття. На вас чекає атмосфера справжнього джазового клубу, історії з-за лаштунків та спеціальний гість.

Де: Caribbean Club, вул. С. Петлюри, 4

Коли: 25 січня, 18:30

Ціна: 390-790 грн

Концерт гурту EPOLETS

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EPOLETS – популярний український рок-гурт, що розпочав свою історію як кавербенд у 2011 році в Одесі. Свої перші пісні колектив виконував англійською, а згодом у репертуарі бенду стало з’являтися все більше українських треків. Рок-гурт EPOLETS святкує 10-річчя свого легендарного альбому DOGMA. Це чудова нагода почути найвідоміші хіти гурту, такі як “Лютий”, “Зраджуй” і “Кожен новий день”. Енергійна музика та незабутня атмосфера гарантовані!

Де: ATLAS, вул. Січових Стрільців, 37-41

Коли: 25 січня, 19:00

Ціна: від 600 грн. Квитки

Imagine Dragons Tribute

Насолоджуйтеся музикою культового гурту Imagine Dragons у виконанні триб’ют-гурту Jack London. Звучатимуть популярні хіти, такі як “Believer”, “Natural”, “Bad Liar” та інші. Після концерту — танцювальна вечірка до пізньої ночі!

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Де: Barbeer Music Pub, вул. Максимовича, 4

Коли: 25 січня, 18:00

Ціна: від 250 грн. Квитки

Концерт Alekseev

У 2014 році Alekseev став півфіналістом четвертого сезону шоу “Голос країни”, що стало початком його професійної кар’єри. У 2015 році він випустив сингл “П’яне сонце”, який швидко став хітом. Наразі популярний співак Alekseev виконає свої найкращі пісні у новому звучанні, включаючи “Океанами стали”, “Як ти там” та “Назавжди”. На вас чекає вечір ніжності, емоцій та мелодій, які підкорили тисячі сердець.

Де: Forsage Dance Club, вул. Гарматна, 51а

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Коли: 26 січня, 18:00

Ціна: 400 грн. Квитки

Концерт Parfeniuk

Ілля Парфенюк, відомий під псевдонімом Parfeniuk, — український співак, автор пісень та інфлуенсер. Дебют Іллі на великій сцені відбувся у 2022 році з треком «Провела екскурсію», який швидко став вірусним у TikTok, набравши 1,5 мільйона переглядів за першу добу. Ця пісня очолила чарти стримінгових сервісів і принесла йому широку популярність. На концерті він виконає свої найпопулярніші треки, серед яких “Провела екскурсію”, “Долоні” та “Повільно”. Його відкритість і щирість створюють унікальну атмосферу, що не залишить байдужим жодного слухача.

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Де: Osocor Residence, вул. Виноградна, 2

Коли: 26 січня, 19:00

Ціна: 600-1100 грн

Астор П’ЯЦЦОЛЛА “Заплющ очі та слухай!”

Знаний Київський квартет саксофоністів представить програму «Заплющ очі та слухай». Саме так називається одна з композицій, яку можна буде почути цього вечора. У виконанні неперевершеного квартету та за участі талановитих солістів – співачки Олесі Матей, кларнетиста Олега Мороза, саксофоніста Кента Ігараші, перкусіоніста Сергія Хмельова, піаністки Віолетти Таран та Марії Віхляєвої – прозвучать безсмертні хіти Астора П’яццолли.

Де: Національна філармонія України, вул. Володимирський узвіз, 2

Коли: 26 січня, 19:00

Ціна: 750 грн. Квитки

Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька
Вікторія Рокицька - журналістка, магістр інформаційних та комп'ютерних технологій. Народилася і живе в Києві. Пише на різноманітні суспільно-політичні теми
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