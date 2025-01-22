Президент України Володимир Зеленський на Всесвітньому економічному форумі в Давосі заявив, що для запобігання новому нападу Росії після можливого припинення вогню необхідно розмістити щонайменше 200 тис. європейських миротворців.

Про це повідомляє Reuters.

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Скільки миротворців потрібно Україні для захисту від нового нападу РФ?

Зеленський підкреслив, що для гарантування безпеки України та Європи після можливого припинення вогню необхідні надійні гарантії, і однією з ключових складових таких гарантій є розміщення великого миротворчого контингенту.

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200 тис. миротворців, за словами Зеленського, є мінімально необхідною кількістю для забезпечення захисту від повторного вторгнення Росії. Президент зауважив, що це важливо, якщо російські збройні сили налічуватимуть 1,5 млн осіб, а Україна − лише половину цієї чисельності.

“Від усіх європейців? 200 тисяч − це мінімум. Це мінімум, інакше це ніщо”, − наголосив український лідер.

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Міністерство оборони Франції зазначає, що така кількість відповідає чисельності ЗСУФранції на 2020 рік.

Зеленський додав, що миротворці є частиною системи безпеки для України, щоб забезпечити стійкість у майбутньому.

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Україна не визнає окуповані території Росією

Під час зустрічі з представниками Міжнародної медіаради на Всесвітньому економічному форумі у Давосі президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не визнає окуповані території Росією.

На його думку, малоймовірно, що в Путіна нині є бачення виходу з війни.

Український лідер наголосив, що необхідно знайти рішення для завершення активної стадії війни.

Зеленський заявляв, що президент США Дональд Трамп робитиме усе, щоб завершити війну цього року.