Молдова не братиме участі у міжнародному пісенному конкурсі “Євробачення-2025”, пише NewsMaker, цитуючи директора телеканалу Moldova 1 Корнеліу Дурнеску.

Чому Молдова відмовилася від участі на Євробаченні?

За його словами, рішення було непростим, але необхідним у зв’язку зі зниженням суспільного інтересу до конкурсу та загальної якості пісень і виступів.

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“Національний відбір цього року виявив певні проблеми, зокрема зниження суспільного інтересу і загальної якості пісень і виступів”, - заявив Дурнеску.

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Компанія Teleradio-Moldova (TRM) має намір переглянути критерії та методологію національного відбору на “Євробачення”.

Внесок за участь у конкурсі цього року становив 21 486 євро. TRM спрямує ці кошти на інші проєкти.

Нагадаємо, що у суботу, 18 січня, у Кишиневі завершився етап живих прослуховувань на національному відборі на “Євробачення-2025”. У фінал вийшли 12 виконавців.

Євробачення-2025 − що треба знати

“Євробачення-2025”− 69-й пісенний конкурс, що відбудеться у Базелі, Швейцарія, після перемоги Nemo з піснею “The Code” на конкурсі 2024 року.

Дует alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria посів третє місце.

Півфінали цього року відбуватимуться 13 та 15 травня, а фінал − 17 травня. Швейцарія прийматиме конкурс утретє, після своєї останньої перемоги у 1988 році та Євробачення 1989, що відбулося в Лозанні.

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37 країн публічно оголосили про намір взяти участь у Євробаченні 2025. Чорногорія повертається на конкурс після двох років відсутності.

В Україні цього року музичним продюсером Нацвідбору стала Тіна Кароль. Вона відібрала дев’ятку фаворитів, а 10 учасника обирали українці.

Нацвідбір в Україні на Євробачення-2025 − подробиці

Список учасників Нацвідбору та їхніх пісень такий:

Future Culture − “Waste My Time”; KHAYAT − “HONOR”; KRYLATA − “STAY TRUE”; MOLODI − “моє море”; Ziferblat − “Птах молитви”; Абіє − “Дім”; ДК Енергетик − “Сіль”; Маша Кондратенко − “No time to cry”; Влад Шериф − “Wind of change”; FIЇNKA − “Культура”.

Фінал Нацвідбору в Україні запланований на 8 лютого 2025 року.