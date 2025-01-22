Збройні сили України замінять застарілу паперову “форму 100” на електронну первинну медичну картку для удосконалення надання медичної допомоги військовим на догоспітальному етапі.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Електронні медкарти в ЗСУ: як це працюватиме?

Рішення про затвердження форми електронної картки ухвалено наказом Міноборони № 879.

Ведення електронних карток здійснюватиметься в інформаційно-комунікаційній системі “Медична інформаційна система ЗСУ”.

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“Це важливий крок, завдяки якому створюється можливість для збору і аналізу медичних даних, на основі яких прийматимуться рішення про удосконалення надання медичної допомоги”, − зауважив державний секретар Міноборони Нікіта Нікітенко.

Реалізація наказу також є важливою для створення реєстру бойових травм, який допоможе формувати доказову базу для протоколів лікування за стандартами НАТО.

Міністр оборони Рустем Умєров доручив забезпечити впровадження електронних медичних карток протягом трьох місяців.

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Цей крок спрямований на уніфікацію вимог до забезпечення військових частин та підвищення якості матеріально-технічного забезпечення.

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