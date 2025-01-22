Суддя Шевченківського районного суду Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень, повідомляє журналіст Суспільного з залу суду.

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Запобіжний захід психіатру ЗСУ - що відомо

60 днів Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров’я.

Адвокати Олега Друзя наполягали на незаконності його затримання та просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.

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Вони стверджували, що Друзя вже виписали з реанімації, а у разі призначення застави просили врахувати фінансові можливості його родини.

Перед початком судового засідання адвокат повідомив, що Олег Друзь знаходиться у вкрай тяжкому стані.

Більше по темі Суд обрав запобіжний захід для ексведучого телеканалів «Наш» і NewsOne Йому призначено арешт на 60 днів, але він може вийти на свободу, сплативши заставу в розмірі 12 млн грн.

За словами журналіста Суспільного, підозрюваний перебував у кареті швидкої допомоги “під крапельницями”.

Попри це, Друзь був присутній на засіданні, а в залі суду чергували медики.

Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів.

Головний психіатр ЗСУ підозрюється в корупції − подробиці

21 січня Служба безпеки України (СБУ) затримала головного психіатра Збройних сил України, який підозрюється у незаконному збагаченні.

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Він набув активів на суму понад 1 млн доларів США, які не відобразив у своїй декларації.

Фігурант справи є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії (ВЛК) та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав будинок в Обухівському районі Київської області, 2 квартири в Києві, квартиру в Одесі, 2 земельні ділянки в Обухівському районі, 4 автомобілі BMW різних років випуску та інше майно.

Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.