Суддя Шевченківського районного суду Києва обрав запобіжний захід головному психіатру ЗСУ Олегу Друзю, якого підозрюють у незаконному збагаченні.
Суд погодив клопотання прокурорів щодо взяття під варту на 60 днів із заставою 49 млн гривень, повідомляє журналіст Суспільного з залу суду.
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Запобіжний захід психіатру ЗСУ - що відомо
60 днів Друзь буде перебувати під вартою в лікувальній установі до поліпшення стану його здоров’я.
Адвокати Олега Друзя наполягали на незаконності його затримання та просили суд обрати запобіжний захід, не пов’язаний з позбавленням волі.
Вони стверджували, що Друзя вже виписали з реанімації, а у разі призначення застави просили врахувати фінансові можливості його родини.
Перед початком судового засідання адвокат повідомив, що Олег Друзь знаходиться у вкрай тяжкому стані.
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За словами журналіста Суспільного, підозрюваний перебував у кареті швидкої допомоги “під крапельницями”.
Попри це, Друзь був присутній на засіданні, а в залі суду чергували медики.
Після оголошення рішення суду Друзь відмовився від коментарів.
Головний психіатр ЗСУ підозрюється в корупції − подробиці
21 січня Служба безпеки України (СБУ) затримала головного психіатра Збройних сил України, який підозрюється у незаконному збагаченні.
Він набув активів на суму понад 1 млн доларів США, які не відобразив у своїй декларації.
Фігурант справи є заступником голови Центральної військово-лікарської комісії (ВЛК) та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.
Протягом 2022-2024 років підозрюваний придбав будинок в Обухівському районі Київської області, 2 квартири в Києві, квартиру в Одесі, 2 земельні ділянки в Обухівському районі, 4 автомобілі BMW різних років випуску та інше майно.
Фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.