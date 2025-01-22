У Латвії розглядають можливість введення нових вимог для українських громадян, які бажають працювати в сфері таксомоторних перевезень.

Депутат Сейму Едвінс Шноре, який представляє опозиційну партію “Національне об’єднання”, ініціював внесення змін до Закону “Про підтримку цивільних мешканців України”, повідомляє LSM.

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Нові правила для українських таксистів у Латвії - подробиці

Зараз українські громадяни можуть реєструватися як водії таксі в Латвії без необхідності складати іспит на знання латиської мови.

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Шноре пропонує дозволити українцям працювати в Латвії без знання латиської мови протягом перших трьох років перебування в країні.

Депутат пропонує, щоб українці могли працювати в Латвії без знання латиської мови, якщо це не заважає їм виконувати свої робочі обов’язки.

Наразі закон передбачає, що роботодавці можуть приймати на роботу українських громадян без знань державної мови, якщо це не заважає виконанню обов’язків.

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Латвія надала Україні 612 машин, конфіскованих у п’яних водіїв

У Латвії передали Україні гуманітарну допомогу у вигляді 612 конфіскованих автомобілів на суму 2,25 млн євро.

16 лютого 2023 року латвійський Сейм ухвалив термінове рішення про передачу Україні автомобілів, які опинилися у власності держави.

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Серед автомобілів, переданих Україні, були ті, що були конфісковані у водіїв, які керували транспортними засобами у нетверезому стані.

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