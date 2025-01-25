Першу презентацію Lynx провели у 2016 році. Модель мала індекс KF-31 і була виконана в легшій конфігурації. Як експортна машина, Lynx може мати різні модифікації, щоб відповідати вимогам конкретних країн-замовників.

Універсальність Lynx — одна з ключових переваг. Інженери Rheinmetall створили платформу, яка може слугувати базою для різних варіантів техніки. Окрім БМП, Lynx можна адаптувати під важкий бронетранспортер для перевезення піхоти, систему ППО, легкий танк із 120-мм гарматою, санітарну машину для евакуації поранених чи командну машину для управління бойовими діями на певних ділянках фронту.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Фото: Kyiv Post

Класичний KF-41 Lynx може оснащуватись 30-мм автоматичною гарматою MK 30-2/ABM, що може вести ефективний вогонь на відстані до 3 кілометрів. Німецькі зброярі також зробили можливим встановлення потужнішої 35-мм гармати, що розширює дальність ведення ефективного вогню аж до 4-5 кілометрів. Більший калібр дозволяє впевненіше боротися з броньованими цілями та укріпленнями противника. Цікаво, що для переоснащення машини потужнішою гарматою не потрібні суттєві зміни у її конструкції. Бойова електроніка Lynx включає лазерний далекомір, сучасний балістичний обчислювач, стабілізатор для ведення вогню у русі та тепловізійний приціл, що забезпечує ефективність у нічних умовах.

Advertisement

Обидві автоматичні гармати характеризуються високою швидкістю польоту снаряда. Бронебійний підкаліберний оперений боєприпас розвиває швидкість 1450 м/с, що забезпечує відмінну балістику та хороші показники бронепробиття. Завдяки сучасній електроніці машина здатна вести вогонь з автоматичної гармати по цілях будь-якого типу: наземних, морських чи повітряних.

Advertisement

Для ефективної боротьби з важкою бронетехнікою противника, зокрема танками, Lynx оснащений пусковою установкою для протитанкових керованих ракет Spike LR (Long Range — великої дальності). Ці ракети здатні знищувати бронетехніку на відстані до 5 кілометрів. Однією з ключових особливостей Spike LR є наявність двох головок самонаведення (ГСН), що дозволяють оператору захопити ціль перед запуском, після чого ракета самостійно наводиться на неї. Ракета має функцію зміни цілі навіть після запуску, що забезпечує високу гнучкість у бойових умовах.

Електроніка Spike LR дозволяє працювати за принципом “вистрілив і забув”. Така ракета здатна уражати ціль навіть за складного рельєфу місцевості, наприклад, коли техніка ворога прихована за пагорбами. Ведення вогню можливе із закритих позицій, що підвищує ефективність машини та безпеку екіпажу. Spike LR пробиває броню товщиною до 950 мм, проте система наведення зазвичай спрямовує ракету на найуразливіші ділянки бронетехніки, такі як дах, що має найменшу товщину бронювання.

Advertisement

Час польоту ракети на максимальну відстань у 5 кілометрів становить близько 26 секунд.

Конструкція Lynx розроблена для забезпечення максимального рівня безпеки екіпажу. Боєприпаси розміщуються окремо від особового складу, що знижує ризик для життя військових навіть у разі пробиття броні. Внутрішній простір оптимізований для збереження вільного місця, що полегшує евакуацію у разі пошкоджень. Машина обладнана балістичною сталевою бронею з подвійним посиленням корпусу, яка ефективно зменшує вплив вибухів. Додатково може бути встановлена модульна броня з металевих і керамічних компонентів, яка захищає від 25-мм бронебійних снарядів на дистанції 500 метрів.

Advertisement

Lynx пропонує два рівні бронювання, які адаптуються до типу загрози. Стандартний комплекс MCO забезпечує захист під час боїв із технікою супротивника, схожою за характеристиками. Для операцій у міських умовах передбачений посилений захист CUE із додатковим комплектом бронювання. У лобовій проєкції машина захищена від 30-мм бронебійних снарядів, у бокових — від 14,5 мм. Дно Lynx здатне витримати вибухи, еквівалентні 10 кг тротилу.

KF-41 Lynx забезпечує всебічний захист і високу бойову ефективність завдяки інтеграції комплексу активного захисту Strike Shield APS, що протидіє кумулятивним зарядам. Strike Shield — це третє покоління технології активного захисту військової техніки Active Defense System (ADS) від Rheinmetall, що об’єднує активний і пасивний захист у модульній конструкції. Така гнучкість дозволяє встановлювати систему на різні типи бронетехніки.

Advertisement

Основний принцип роботи Strike Shield полягає у швидкому реагуванні на загрози завдяки інтеграції датчиків і елементів протидії у контури всієї техніки. Ця система забезпечує блискавичну реакцію навіть на кілька одночасних атак.

Під час наближення ворожого боєприпасу система виявляє загрозу, розраховує її траєкторію і відстрілює спеціальні захисні заряди. Ці заряди знищують або нейтралізують енергію кумулятивних боєприпасів, бойові частини реактивних гранат чи керованих ракет ще до їхнього контакту з бронею. Процес відбувається за частки секунди. Завдяки такому підходу Strike Shield дозволяє нейтралізувати загрози ще в повітрі, не дозволяючи пробити броню та завдати шкоди екіпажу машини.

Машина також може бути додатково оснащена системами виявлення лазерного опромінення, акустичним локатором для визначення напрямку пострілів і автоматичним розпізнаванням цілей.

Серце Lynx — потужний 1470-сильний дизельний двигун, який розганяє 44-тонну БМП до 70 км/год. Екіпаж складається з трьох осіб, а десантне відділення вміщує 9 бійців у повному спорядженні. Для зручності всієї команди машина обладнана кондиціонером, що критично важливо під час тривалих місій. Досвід свідчить, що комфорт у салоні позитивно впливає на витривалість і ефуктивність екіпажу.

Передана Україні KF-41 Lynx має пройти випробування в бойових умовах. Наразі йдуть перемовини між Німеччиною та Україною про будівництво заводу Rheinmetall на українській території. Це логічний крок, оскільки БМП Lynx розроблялася як експортна платформа, а Україна є великим потенційним замовником, що потребує сучасної військової техніки.

Варто зазначити, що будівництво заводів Rheinmetall у країнах-замовниках є типовою стратегією компанії. Наприклад, для реалізації контракту з Угорщиною Rheinmetall збудував завод безпосередньо на її території. За прогнозами, близько 80% усіх машин, замовлених Угорщиною, будуть виготовлені саме на цьому новому підприємстві.

Якщо Lynx покаже свою ефективність в українських умовах, це може стати каталізатором для реалізації спільного проєкту. Але, враховуючи час, потрібний для будівництва заводу, масове постачання машин для ЗСУ через виробничі потужності Rheinmetall у Німеччині має розпочатися вже зараз. Ця техніка потрібна Україні тут і зараз.