Він наголосив: «Не можна продовжувати купувати газ у Москви і водночас очікувати гарантій безпеки, допомоги та підтримки від американців. Це просто неправильно».

Марк Рютте мав телефонну розмову з Марко Рубіо і сказав йому, що з нетерпінням чекає на його візит до НАТО і на спільну роботу над Україною, Росією і Китаєм.

«ми маємо зробити так, щоб жодна європейська країна не залежала від одного постачальника енергоресурсів - особливо від Росії, – сказав Зеленський. Зараз усе на нашому боці - президент Трамп має намір експортувати більше енергії. Але Європа має активізуватися й виконати більш довгострокову роботу, щоб забезпечити реальну енергетичну незалежність».

Після того, як на початку цього року припинився транзит російського природного газу через Україну, європейські країни за винятком Словаччини, Угорщини та сепаратистської молдовської території Придністров’я продемонстрували бажання і здатність знайти інші джерела енергії.

Виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у швейцарському Давосі, президент Володимир Зеленський закликав світових фінансових лідерів покласти край залежності Європи від російських енергоносіїв. Він прокоментував план президента США Дональда Трампа збільшити експорт американської нафти та закликав до тіснішої співпраці всіх держав задля послаблення економічної бази військової машини Росії , повномасштабне вторгнення якої в Україну триває вже майже три роки.

У своїй інавгураційній промові в понеділок Трамп пообіцяв значно збільшити видобуток нафти в Америці, проголосивши «Drill, baby, drill» (“Бури, мила, бури” – ред.) під бурхливі оплески своїх консервативних прихильників, які зібралися в Капітолії та біля великих екранів, на яких транслювалася церемонія. Попередній президент – Джо Байден – збільшив видобуток нафти в США, але в останній момент перед вступом Трампа на посаду заборонив буріння нових свердловин на офшорних територіях.

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Першого ж дня після вступу на посаду Трамп оголосив надзвичайну ситуацію в енергетиці й пообіцяв, що «розв’яже руки» видобутку нафти в США, одночасно скасувавши нові обмеження на буріння на Алясці.

Він пообіцяв зробити Америку «найбільшим у світі експортером нафти». Хоча Америка вже деякий час є найбільшим у світі виробником нафти, за обсягами експорту її значно випереджає Саудівська Аравія.

Згідно з економічними даними CEIC, у 2022 році Саудівська Аравія експортувала 7,36 мільйона барелів сирої нафти на день, за нею йшла Росія (4,78 млн барелів), потім Ірак (3,7 млн), а вже потім США (3,6 млн).

Хоча важко оцінити рівень російського експорту у 2024 році, зважаючи на західні санкції та зусилля Москви обійти такі обмеження, використовуючи свій «тіньовий флот» танкерів, за останній рік Росія, безсумнівно, опустилася в цих рейтингах через пошук Європою альтернативних джерел, тоді як інші експортери, ймовірно, піднялися.

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Зеленський зустрівся в Давосі з лідерами країн, які не є членами ЄС, і поговорив з ними про свій мирний план

У понеділок Зеленський також зустрівся з президентом Аргентини, з яким обговорив спільні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру з Росією.

«Хороша зустріч із Президентом Аргентини Хавʼєром Мілеєм, – написав він у Telegram. – Дякую за незмінну підтримку України. Ми обговорили спільну з партнерами координацію заради наближення справедливого й тривалого миру».

Він зазначив, що Україна цінує повне розуміння та готовність допомагати з боку Аргентини.

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Зеленський також зустрівся з президентом Сербії, про що також написав у Telegram:

«Провів зустріч із Президентом Сербії Александром Вучичем. Вдячні за гуманітарну та фінансову підтримку нашої держави. Ми обговорили інтеграцію в Європейський Союз. Це є спільною метою обох наших країн».