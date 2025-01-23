Україна утримує російських військовополонених у п’яти спеціально створених таборах, розташованих далеко від лінії фронту, повідомив Укрінформ, цитуючи керівника секретаріату робочої групи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Богдан Охріменко.
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“Таких місць, нагадаю, у нашій державі п’ять: “Захід-1”, “Захід-2”, “Центр-3”, “Захід-4” і “Центр-5”, Усі табори розташовано вглибині нашої держави − подалі від лінії фронту, щоб мінімізувати можливі провокації і як того вимагає міжнародне гуманітарне право”, − пояснив Охрімнеко.
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Він також розповів про візит колишніх українських військовополонених до Нью-Йорка, де вони виступили перед членами Ради Безпеки ООН. Метою візиту було розповісти світові про умови утримання в російських катівнях та “розвінчати міф російської пропаганди” про українських військових.
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Охріменко наголосив, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права щодо поводження з військовополоненими та веде політику відкритості.
“Моніторингова місія ООН, усі спецдоповідачі, які відвідують Україну, мають можливість переконатися на власні очі, як Україна організувала питання тримання військовополонених ворогів”, − додав керівник секретаріату робочої групи Координаційного штабу.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими утворили у 2022 році як допоміжний орган при Кабінеті міністрів України. Його керівником є очільник воєнної розвідки генерал-лейтенант Кирило Буданов.
Україна домоглася нового формату обміну полоненими
Україна досягла домовленості з Росією про новий формат обміну полоненими, який передбачає повернення важкохворих та поранених українців.
В межах цього формату 15 січня додому повернулися 24 військовополонених та один цивільний.
15 січня Україна повернула з російського полону ще 25 захисників. А 30 грудня Україна повернула з російського полону ще 189 захисників.