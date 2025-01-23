Перша віцепрем’єр-міністр - міністрка економіки Юлія Свириденко повідомила, що подальші домовленості щодо гарантій безпеки повинні бути дуже практичними, щоб іноземний бізнес зміг планувати свій розвиток в Україні.

Про це вона сказала під час Українського сніданку, організованого в межах Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

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Давос 2025: Україна обговорює гарантії для інвесторів

«Я бачу тут, у Давосі, що бізнеси готові інвестувати і розвивати діяльність в Україні, але їм потрібні конкретні гарантії безпеки. І це питання має стати складовою майбутніх домовленостей, дуже практичних домовленостей», - сказала Свириденко.

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Як приклад, вона нагадала про забезпечення таких гарантій для деблокади морських портів України.

Завдяки роботі морського коридору у 2024 році Україні вдалося збільшити експорт своїх товарів на 15,2%.

За словами Свириденко, українська економіка зараз перебуває у кращому стані, ніж російська.

Зокрема завдяки проведеним з початку повномасштабного вторгнення близько 200 реформам.

«Ми провели вже 200 реформ, це вимога від Євросоюзу, від МВФ, від інших фінансових установ. Ми працюємо і реформуємося одночасно. Завжди є над чим працювати, але зараз, мені здається, ми перебуваємо у кращій формі», - підкреслила вона.

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Свириденко зазначила, що Україна очікує завершення активної фази війни вже цього року, тому переговори про гарантії безпеки та їхнє практичне впровадження вже потрібно вести.

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у Давосі 2025 - подробиці

Цьогорічний Всесвітній економічний форум проходить з 20 до 24 січня.

900 керівників компаній та 60 очільників держав обговорюють кіберзлочинність, штучний інтелект та інші актуальні теми.

Офіційна програма включає доповіді та дискусії, зокрема, про кіберзлочинність, штучний інтелект і технологічні зміни під девізом Collaboration for the intelligent age.