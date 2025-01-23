Наприкінці лютого відбудеться підписання контрактів із ЗСУ третьою групою добровольців з числа громадян України, які проживають за кордоном, повідомив Укрінформ, цитуючи посла України в Польщі Василя Боднара.

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До цієї групи увійдуть також ті, хто не встиг прибути до Любліна для підписання контрактів під час другої хвилі мобілізації 10 січня.

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За словами посла, очікується збільшення кількості українців за кордоном, які підпишуть контракти з ЗСУ.

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“Третя група добровольців підпише контракти наприкінці лютого”, − заявив Боднар.

Він також зазначив, що потрібно посилити інформаційну кампанію, щоб інформація про роботу рекрутаційного центру у Любліні досягла якомога більшої кількості українців за кордоном.

Добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік, три роки або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ військовослужбовці Українського легіону направляються на один із полігонів неподалік Любліна для проведення вишколу.

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Навчання ведуть інструктори з країн НАТО у визначеному місці. Після цього військовослужбовці, які потребуватимуть окремого вишколу по обраній спеціалізації, можуть пройти додаткову підготовку вже в інших місцях.

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Український легіон у Польщі – що треба знати

Український легіон – перший добровольчий підрозділ ЗСУ, сформований з українців, які мешкають за кордоном. Ідею його формування Президент України Володимир Зеленський озвучив 8 липня 2024 року.

Членами Українського легіону можуть стати лише громадяни України, які живуть за межами країни, зокрема у Польщі. За перші дні роботи центру у 2024 році заявки на підписання контракту з ЗСУ подали 196 осіб.

Є кілька варіантів подання документів. Кандидати можуть заповнити заявку онлайн на офіційному сайті Українського легіону – legion.army.gov.ua, або особисто звернутися до консульства України в Любліні.

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Перший підрозділ Українського легіону, формування якого тривало в Польщі, вже в Україні.