Президент України Володимир Зеленський під час інтерв’ю заявив, що лише лідери США та Китаю Дональд Трамп і Сі Цзіньпін можуть підштовхнути президента РФ Володимира Путіна до миру, пише Bloomberg.

Трамп та Сі Цзіньпін можуть підштовхнути Путіна до миру - що відомо

Президент Володимир Зеленський вважає, що лише лідери США та Китаю Дональд Трамп та Сі Цзіньпін можуть підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до миру.

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«Гадаю, Сі Цзіньпін може підштовхнути Путіна до миру. Президент Трамп є найсильнішим, а також Сі Цзіньпін. Не думаю, що є інші, хто може зробити це, бо економіка Путіна після усіх санкцій дуже сильно залежить від Китаю й від рішень лідера КНР. Можливо, є сенс Трампу та Сі Цзіньпіну мати діалог про те, як разом натиснути на Путіна», - сказав Зеленський.

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Він додав, що жодні перемовини стосовно миру не повинні відбуватися без участі України, а самі перемовини мають відбутися лише за дієвих гарантій безпеки для України.

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Замороження конфлікту ставить Україну в слабку позицію перед переговорами

«Замороження конфлікту — це не найкраща пропозиція для України, це слабка позиція на вході у майбутні перемовини для України. Це виграшна позиція для Росії, тому що вони нічого не втрачають, а тільки здобувають час на те, щоб відновлювати свої сили, бо, я вважаю, вони хочуть прийти знов», - ззаначив Президент України.

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За його словами, найважливішим у цьому контексті є питання гарантій безпеки для України.

«Є гарантії безпеки, які не залежать від позиції Росії. Буду відвертий, Росії все одно ніхто вірити не буде в Україні. Тому мене особисто гарантії безпеки від Росії не дуже цікавлять. Яка різниця, що вони обіцяють, якщо вони не тримають слова?

Питання у тому, які гарантії безпеки, що Путін не почне нову війну? І ці гарантії безпеки нам потрібні від президента Трампа і від Європи, але Європа буде дивитися на президента Трампа», - сказав Зеленський.

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Президент України подякував Маску за Starlink

Зеленський подякував американському бізнесмену та соратнику президента США Дональда Трампа за термінали супутникового зв’язку Starlink, які він постачав Україні.

«Щодо Starlink Ілон Маск реально допоміг. Тут я можу подякувати його команді і йому за те, що ми отримали Starlink. Це факт. Це була наша перевага, і вона була дуже важлива. Я говорю не тільки про поле бою, а й про лікарні, дитсадочки... після атак по інфраструктурі Starlink нам допомагали», - розповів Зеленський.

Однак, за словами Зеленського, ця перевага зменшилася, коли у росіян з’явились «відповідні пристрої».