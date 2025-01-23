Кількість загиблих внаслідок пожежі в готелі на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині зросла до 79 осіб, пише CNN Türk.

Пожежа в готелі Карталкая: що встановило слідство?

За допомогою ДНК-експертизи вдалося ідентифікувати ще трьох загиблих.

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Міністерство охорони здоров’я Туреччини повідомило, що 39 постраждалих виписано з лікарень, 12 осіб залишаються на лікуванні.

Міністр юстиції Туреччини Йилмаз Тунч заявив, що кількість затриманих у справі про пожежу зросла до 11. Серед них − заступник мера з питань пожежної служби та начальник пожежної служби.

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Розслідування причин пожежі триває. До роботи комісії експертів долучено ще двох фахівців. У зборі доказів також беруть участь шість прокурорів. Проводиться адміністративне розслідування на рівні міністерства праці та соціального захисту населення.

Пожежа в готелі на гірськолижному курорті Туреччини − що треба знати

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок пожежі в готелі Grand Kartal на гірськолижному курорті Карталкая в Туреччині збільшилась до 76 осіб, повідомив міністр юстиції Їлмаз Тунч.

Затримано 11 осіб, підозрюваних у причетності до трагедії.

Пожежа сталася вночі 21 січня на четвертому поверсі 12-поверхового дерев’яного готелю. На момент пожежі в готелі проживали 237 осіб. Внаслідок пожежі постраждала 51 людина, 12 з них залишаються в лікарні.