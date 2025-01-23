У середу Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, який бере участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі, мав телефонну розмову з новим Державним секретарем США Марко Рубіо, який вступив на посаду після того, як 20 січня Дональд Трамп став 47-м президентом США.

Після звичайних люб’язностей і привітання нового представника Вашингтона вони обговорили війну в Україні та необхідність збільшення європейських оборонних витрат. Рютте заявив, що це має супроводжуватися розширенням трансатлантичного оборонного виробництва з метою колективного зміцнення Північноатлантичного альянсу.

Advertisement

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У грудні Рютте попередив Трампа, що США стикнуться з «жахливою загрозою», якщо Україна буде змушена підписати мирний договір на умовах Росії, і додав, що союзники Києва повинні забезпечити йому максимально сильну позицію перед будь-якими переговорами з Росією.

Більше по темі Зеленський заявив, що підштовхнути Путіна до миру можуть лише Трамп та Сі Цзіньпін У новому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський повідомив, що замороження конфлікту поставить Україну в слабку позицію перед переговорами.

Щойно вступивши на посаду, Рубіо заявив, що не може визначити часові рамки завершення війни Росії проти України, але вважає, що кожній стороні доведеться піти на поступки. Він сказав, що США відіграватимуть свою роль у забезпеченні миру, але переговори про припинення війни не будуть проводитися публічно.

Advertisement

Видання Politico цитує Рютте, який визнав, що вимога президента США Дональда Трампа до європейських союзників витрачати більше коштів на оборону є «абсолютно справедливою». На сніданку в Давосі він відповів на критику з боку Річарда Ґренелла, посланника президента Трампа з особливих доручень, щодо рівня витрат на оборону: «Він має рацію, коли говорить про рівень витрат на оборону. Він, звичайно, має рацію, що це проблема не США, а Європи».

Ще будучи прем’єр-міністром Нідерландів, Рютте також зазнавав критики через регулярне невиконання Нідерландами встановленого НАТО цільового показника витрат на оборону в розмірі 2% ВВП.

Advertisement

Війна в Україні підкреслила необхідність забезпечення виконання цього показника кожним членом Альянсу, і як Генеральний секретар він припускає, що навіть такий рівень фінансування може виявитися недостатнім для захисту країн-членів НАТО. Деякі члени Альянсу, передусім країни Балтії, вже перевищують запланований рівень витрат, що свідчить про їхнє занепокоєння можливістю майбутньої російської агресії.