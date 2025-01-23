Українські правоохоронні органи в четвер провели близько 1000 рейдів по всій країні, щоб зупинити незаконний продаж зброї та боєприпасів, повідомила поліція.

Поширення зброї у виснаженій війною країні після російського вторгнення на початку 2022 року викликало занепокоєння щодо контрабанди зброї як всередині України, так і серед її союзників, підтримуваних Заходом.

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«Основна мета - перекрити канали збуту та зберігання, а також вилучити трофейну зброю», відібрану у російських солдатів, а також “боєприпаси та вибухівку з незаконного обігу”, - йдеться в повідомленні Національної поліції в соціальних мережах.

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У заяві йдеться про те, що ватажкам може загрожувати до семи років ув’язнення, і додається, що більш детальна інформація про розслідування буде оприлюднена пізніше.

Поліція також опублікувала відео, на якому видно, як озброєні до зубів поліцейські готуються виламати двері, вилучаючи боєприпаси та готівку.

Ці рейди є останніми зусиллями правоохоронців, спрямованими на припинення незаконного розповсюдження зброї в країні.

У вересні минулого року поліція заявила, що зірвала операцію з контрабанди зброї в Київській області, вилучивши зброю та боєприпаси на суму близько 40 000 євро.

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А за місяць до цього на заході Львівської області поліція заявила, що вилучила штурмові гвинтівки, понад 70 пістолетів, десятки гранат і майже 49 000 набоїв, повідомляють місцеві ЗМІ.