З 29 січня внутрішньо переміщені особи в Україні, які потребують допомоги з орендою житла, зможуть отримати субсидію від держави.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України.

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Субсидія на оренду житла для переселенців: як отримати?

В Україні запроваджується нова субсидія на оренду житла для переселенців, які не мають змоги самостійно її оплачувати. Подати документи можна буде з 29 січня.

У міністерстві нагадують, що призначатиметься субсидія за аналогією з житловою субсидією тим сім’ям, які найбільше потребують фінансової допомоги.

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Субсидія призначається внутрішньо переміщеним особам, які не мають власного житла в безпечних регіонах України внаслідок його знищення або пошкодження в результаті бойових дій на окупованих територіях.

Також право на виплати матимуть переселенці, які хочуть орендувати індивідуальне житло, але не мають достатньо коштів для цього, або орендують житло і витрачають на нього суттєву частину своїх доходів.

Хто може оформити субсидію на оренду житла

Субсидія на оренду житла буде надаватися за умов:

орендар і орендодавець не повʼязані родинними відносинами

орендар не отримує від держави допомогу на проживання ВПО

орендодавець приміщення вже не отримує на нього компенсацію за програмою «Прихисток».

Родина ВПО може одночасно отримувати і субсидію на оренду, і субсидію на житлово-комунальні послуги.

Оформити виплати можна у найближчому сервісному центрі Пенсійного фонду, ЦНАПі або онлайн – через портал електронних послуг ПФУ, мобільний додаток (з використанням електронного підпису, він має бути і у власника житла, і у ВПО).

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Правовідносини між орендодавцем та орендарем мають бути оформлені офіційно – із заключенням договору.