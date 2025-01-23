Між Україною та Швецією буде підписано двосторонній договір про взаємодію у сфері оборонних технологій, повідомляє Міністерство оборони України.

Оборонні компанії України та Швеції розпочнуть співпрацю

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв зустрівся з директором управління випробувань та оцінки технічних систем шведської урядової постачальної агенції FMV бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

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Сторони домовилися, що розроблять угоду про спільне виробництво озброєння, визначивши перелік пріоритетних видів зброї.

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Україна потребує посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів та розвитку далекобійної зброї, наголосив Боєв.

Аксельссон повідомив, що Швеція готує для України найбільший пакет військової допомоги від початку війни.

Крім надання озброєння, він передбачатиме інвестиції в українське оборонне виробництво, зокрема для збільшення далекобійних спроможностей.

Україна та Швеція домовилися про спільне виробництво шведських БМП CV-90 в Україні, а також про створення центрів з їх обслуговування та ремонту.

Для забезпечення надійного зв’язку українських військових на полі бою Швеція може надати Україні доступ до своїх супутникових технологій.

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Шведські системи супутникового зв’язку вже довели свою ефективність, зазначили у Міноборони.

Україна розширює співпрацю зі Швецією

13 грудня представники України та Швеції обговорили пріоритети на 2025–2026 роки та можливі формати співпраці Швеції з українським оборонно-промисловим комплексом.

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв провів зустріч із шведською делегацією на чолі з бригадним генералом Йоганом Аксельссоном.

Шведська делегація уточнила спрямування зазначеної суми та ознайомилася із пріоритетами України в отриманні допомоги на 2025 рік.