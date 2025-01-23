Жителі тимчасово окупованого Маріуполя, які залишилися без житла внаслідок бойових дій і третій рік чекають на обіцяне окупаційною владою нове житло, звернулися до президента Росії Владіміра Путіна.

Маріупольці записали звернення до Путіна - відео

Бездомні маріупольці привітали Путіна з хрещенням і “звернулися до справедливості в цей день”. Російський телеграм канал Astra публікує відео, де жителі кількох районів Маріуполя вишикувалися з плакатами “бомжи” [ред.- безхатьки].

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Бездомні Маріуполя привітали Путіна з Водохрещею і “закликали до справедливості в цей день”.

Російський телеграм канал Astra опублікував відео, де жителі кількох районів Маріуполя вишикувалися з плакатами “бомжи” [ред.- безхатьки].

Минулого разу жителі окупованого Маріуполя записували звернення до нього на Новий рік.

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Втім окупаційна влада повідомила, що компенсаційного житла більше будуватися не буде.

Місцевим жителям розповіли про закон номер 141, за яким їм хочуть видати «безхазяйне» житло - житло людей, які з тих чи інших причин не повернулися в місто, йдеться в дописі Astra.

“Ми вважаємо, що це грабіжницький закон. Давайте називати речі своїми іменами. Це означає забрати в одних і віддати іншим”, - кажуть жителі, додавши, що постраждалі будинки знесли без узгодження з ними і пообіцяли нове житло.

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Тепер же на місці котлованів будують житло в іпотеку, яку “з нашими доходами ми не в змозі оплатити”.