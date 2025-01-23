Жителі тимчасово окупованого Маріуполя, які залишилися без житла внаслідок бойових дій і третій рік чекають на обіцяне окупаційною владою нове житло, звернулися до президента Росії Владіміра Путіна.

Маріупольці записали звернення до Путіна - відео

Бездомні маріупольці привітали Путіна з хрещенням і “звернулися до справедливості в цей день”. Російський телеграм канал Astra публікує відео, де жителі кількох районів Маріуполя вишикувалися з плакатами “бомжи” [ред.- безхатьки].

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Бездомні Маріуполя привітали Путіна з Водохрещею і “закликали до справедливості в цей день”.

Російський телеграм канал Astra опублікував відео, де жителі кількох районів Маріуполя вишикувалися з плакатами “бомжи” [ред.- безхатьки].

Минулого разу жителі окупованого Маріуполя записували звернення до нього на Новий рік.

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Втім окупаційна влада повідомила, що компенсаційного житла більше будуватися не буде.

Місцевим жителям розповіли про закон номер 141, за яким їм хочуть видати «безхазяйне» житло - житло людей, які з тих чи інших причин не повернулися в місто, йдеться в дописі Astra.

“Ми вважаємо, що це грабіжницький закон. Давайте називати речі своїми іменами. Це означає забрати в одних і віддати іншим”, - кажуть жителі, додавши, що постраждалі будинки знесли без узгодження з ними і пообіцяли нове житло.

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Тепер же на місці котлованів будують житло в іпотеку, яку “з нашими доходами ми не в змозі оплатити”.

 

“На новій зустрічі з депутатами нам повідомили, що в тих будинках, які були побудовані, місця для нас не вистачить. Замість новобудов нам готують на роздачу безхазяйні квартири, які нібито стануть муніципальними. Це житло наших маріупольців, які покинули місто внаслідок бойових дій. Ми відмовляємося заселятися в чужі квартири, тому що це неможливо з погляду моралі й закону”, - кажуть люди. 

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Після руйнування Маріуполя, російська влада заявила, що в межах компенсації зводитиме будинки для місцевих мешканців. Активісти українського руху “Жовта Стрічка” з Маріуполя також повідомляли про те, що по закінченню процесу будівництва виявилось, що усі квартири вже розкуплені росіянами по пільговій іпотеці.

“Основні покупці які підпадають під умови іпотеки – ветерани “СВО” [ред.- Спеціальна воєнна операція], російські силовики та мешканці депресивних регіонів РФ”, - йдеться в дописі руху “Жовта стрічка”.

Окупація Маріуполя - що варто знати

Окупація Маріуполя у 2022 році стала однією з найтрагічніших сторінок російсько-української війни. Битва за Маріуполь (також відома як Облога або Оборона Маріуполя) розпочалася з першого дня повномасштабного російського вторгнення в Україну.

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Вона тривала з 24 лютого по 20 травня 2022 року. Оборона міста тривала 86 днів, з яких 82 дні Маріуполь був повністю оточений російськими військами.

Місто на південному сході України зазнало масштабних руйнувань та втрат цивільного населення внаслідок тривалої облоги та штурму російськими військами.

Місто було під інтенсивними обстрілами, що призвело до руйнування житлових будинків, інфраструктури та гуманітарної катастрофи.

Внаслідок облоги в Маріуполі виникла гостра нестача води, їжі, медикаментів, що призвело до загибелі великої кількості цивільних. Після захоплення міста росіяни депортували тисячі маріупольців до різних регіонів Росії та тимчасово окупованих територій України.

Під час оточення та захоплення міста Маріуполь на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинуло приблизно 22 000 людей.

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Голод і відмова у наданні зручностей, необхідних для життя цивільного населення, вважаються воєнними злочинами, але це залишається відносно новою галуззю міжнародного права, і жоден винуватець досі не був притягнутий до кримінальної відповідальності.

Катерина Захарченко
Катерина Захарченко

Наймолодша журналістка Kyiv Post, яка досліджує найважливіші теми сьогодення, від геополітичних викликів і оборонних стратегій до історій, що змінюють хід подій. Вона вивчає таємниці українських спецслужб і показує прихований бік глобальних подій. Її пристрасть — розкривати секрети, що змінюють історію. Народилася та живе в Києві.

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