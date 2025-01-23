Понад 1100 нових компаній з іноземними власниками було зареєстровано в Україні у 2024 році. Це на 24% менше, ніж у 2023 році, і на 60% менше, ніж у 2021 році.
Про це повідомив Опендатабот.
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Кількість нових інохемних компаній в Україні зменшилась − подробиці
За даними Опендатабот, найбільше нових бізнесів відкрили громадяни таких країн:
- Туреччини (201 компанія);
- Польщі (90 компаній);
- США (89 компаній).
Майже половина нових іноземних компаній зареєстровані у Києві (48,9%). Також популярними регіонами для інвестицій стали Львівська (12,4%) та Одеська (11%) області.
В які сфери найчастіше інвестують іноземці в Україні?
Найчастіше іноземці інвестують в:
- оптову торгівлю (23%);
- комп’ютерне програмування (9,8%);
- операції з нерухомістю (7,8%).
Найбільший статутний капітал серед нових компаній має ТОВ “ДВЛ УКР” із Києва (1,18 млрд грн), кінцевим бенефіціаром якої є громадянин Франції.
Деякі компанії з іноземними інвестиціями мають зв’язки з відомими українськими фінансово-промисловими групами, такими як група родини Льовочкіних та концерн АВЕК (група Фельдмана).